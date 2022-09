Vasemmistoliiton hallitusrintamasta livenneet kohtasivat tänään ”sääntöjen mukaiset toimenpiteet” – Saramo ei kertonut, mistä oli kyse

Vasemmistoliitto käsitteli tänään eduskuntaryhmässään sitä, että viisi sen kansanedustajaa lipesi hallitusrintamasta potilasturvallisuuslakiäänestyksessä. Lisäksi neljä kansanedustajaa oli pois äänestyksestä. Johannes Ijäs Demokraatti

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo totesi eduskuntaryhmän keskustelleen pitkään asiasta.

– Todettiin, että hallitustyö on ollut hedelmällistä. Halutaan, että hallitus jatkaa ja todettiin, että ryhmän sääntöjen mukaisesti edetään eli kaikki ovat nyt sitoutuneita hallitustyöhön. Ryhmän sääntöjen mukaiset toimenpiteet on tehty.

Sitä, millaisia kurinpidollisia toimia hallituksen linjasta livenneisiin kansanedustajiin kohdistui, Saramo ei kuitenkaan suostunut ääneen sanomaan. Hänen mukaansa asia on ryhmän sisäinen.

– Ryhmä jatkaa täysillä hallitustyötä, jos se ja kun se on mahdollista.

Saramo sanoi, että vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tekee kaikkensa, jotta luottamus muihin hallitusryhmiin saadaan takaisin.

– Tällainen tapaturma kävi. Tietysti nyt lähdetään siitä, että toiste tällaista ei satu.

Vasemmistoliiton kansanedustajista potilasturvallisuuslakia vastaan äänesti viisi kansanedustajaa, Katja Hänninen (vas.), Anna Kontula (vas.), Markus Mustajärvi, Jari Myllykoski ja Suldaan Said Ahmed.

Kun Saramolta kysyttiin, tuliko vastaan äänestäneille varoitus, hän tyytyi toistamaan, että sääntöjen mukaiset toimenpiteet on tehty.

RYHMÄHUONEESTA ENNEN kokouksen loppua poistunut Jari Myllykoski kertoi toimittajille, ettei hän tiedä mitä seuraamuksia vastaanäänestämisestä koitui.

– Olettaisin, että ne ovat sääntöjen mukaisia. Täytyy sanoa, että en nyt muista mitkä ne ryhmän säännöt ovat. Olen tosi pahoillani, että en kerinnyt tarkastamaan, minkälainen hirttosilmukka tulee kaulaan. On oletettavaa, että se on huomautus tai varoitus, mikä on ihan luonnollista tässä tilanteessa.

– Kun olet ollut tuhma ja ei saa enää tukistaa, niin sitten sanallisesti rohkaistaan, Myllykoski sanoi.

Hän selitti tietämättömyyttään muilla velvoitteillaan, jotka estivät osallistumasta siihen osaan ryhmäkokouksesta, jossa rangaistuksia käsiteltiin.

– Tällä kertaa oli sellainen aiemmin sovittu kokous, jossa olin läsnä ja tulin sitten osallistumaan hetkeksi aikaa.

Suldaan Said Ahmed sanoo Demokraatille olleensa tietoinen, että sanktioita tulee, jos hän ei äänestä hallituksen linjoilla.

– Kun äänestin hallituksen ”pakkolakia” vastaan, olin valmiina kantamaan seuraamukset, jos niitä tulee. Nyt mennään tästä yhtenä ryhmänä eteenpäin.

Said Ahmedkaan ei avaa, minkä sanktion hän tarkalleen ottaen sai.

– Ryhmän sääntöjen mukaan, jos äänestää hallituksen esityksiä vastaan, tulee sanktioita.

Said Ahmed kertoo, että jos lipsuu ensi kertaa sovituista säännöistä, tulee eri seuraamukset kuin jos rikkoo uudestaan.

– Nyt olen ensikertalainen, olen saanut sanktioita. Ei tämä ole minulle tullut yllätyksenä.

SARAMON MUKAAN vasemmistoliiton eduskuntaryhmä oli yksimielinen rangaistustoimista päättäessään.

– Ryhmä on sitoutunut olemaan hallituksessa mukana ja ryhmä on sitoutunut omiin sääntöihinsä. Ei tästä ole mitään epäselvyyksiä.

Saramolta kysyttiin, käykö hän muiden eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa keskustelua, millaiset rangaistukset olivat. Hän sanoi, etteivät ryhmät käy läpi toistensa toimenpiteitä ja sääntöjä.

– Se luottamus joko on tai sitä ei ole. Kyllä meillä on ainakin luottamus muihin ryhmiin ja uskon ja toivon, että muilla ryhmillä on meihin.

Saramo uskoo, että jatkossa ryhmäkuri vasemmistoliitossa pitää.

– Ei tällainen voi toistua.

Uutista päivitetty viimeksi kello 17.00