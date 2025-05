Vasemmistoliiton kapinoiville puolueyhdistyksille viimeinen mahdollisuus

Vasemmistoliiton puoluehallitus lykkäsi kesäkuulle päätöstä kapinoivien puolueyhdistysten mahdollisesta erottamisesta. Demokraatti Demokraatti

Kyse on puolueyhdistyksille sääntöjen mukaan annettavasta mahdollisuudesta tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä.

Puoluehallitus on aiemmin edellyttänyt yhdistyksiä erottamaan alue- ja kuntavaaleissa vasemmistoliiton kanssa kilpaileville listoille loikanneet jäsenensä, joista yksi on Varsinais-Suomen vaalipiiristä eduskuntaa noussut kansanedustaja Johannes Yrttiaho.

Puolueeseen kuulutaan puolueyhdistysten kautta. Vasemmistoliiton sääntöjen mukaan puoluetta vastaan kilpailevan listan ehdokkaana oleminen on erottamisperuste puolueesta. Jos puolueyhdistys ei erota jäsentään, voidaan yhdistys erottaa puolueesta.

KOLME yhdistystä on jättänyt noudattamatta puoluehallituksen vaatimusta. Nämä yhdistykset ovat Itä-Turun Vasemmistoliitto, Työn ja tutkimuksen vasemmistoyhdistys ja Kaerlan Naiset. Puoluehallitus päätti tänään antaa yhdistyksille lisäaikaa selvittää toimintaansa. Puoluehallitus käsittelee yhdistysten selvityksiä kesäkuussa ja päättää tuolloin, erotetaanko yhdistykset puolueesta.

– On todella sääli, että nämä puolueyhdistykset eivät ole ryhtyneet toimiin kilpailevilla listoilla ehdolla olleiden jäsentensä suhteen. Kilpailevalle listalle vaaleissa ehdolle asettuminen on puolueen sääntöjen mukaan yksiselitteisesti kiellettyä. Valtaosassa tapauksia henkilö on jo eronnut puolueesta itse tai erotettu puolueyhdistyksensä toimesta. Tässä on nyt kyse siitä, että puolueen jäseniä kohdellaan sääntöjen suhteen yhdenvertaisesti, ja siksi prosessia joudutaan viemään eteenpäin, puoluesihteeri Anna Mäkipää toteaa vasemmistoliiton tiedotteessa.

MÄKIPÄÄN mukaan kilpaileville listoille loikanneiden osalta kyse on enää 12 jäsenestä.

– Sijaiskärsijäksi joutuu noin 140 näiden yhdistysten jäsentä. He voivat olla yhteydessä vasemmistoliiton jäsenpalveluihin, Mäkipää kertoo.

Muokattu otsikkoa ja lisätty juttuun maininta puolueyhdistysten oikeudesta tulla halutessaan kuulluksi ennen erottamispäätöstä klo 12.12.