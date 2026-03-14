Vasemmistoliiton Koskela: ”Kokoomus petti naiset ja perussuomalaiset petti duunarit”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi muun muassa hallituksen ilmastopolitiikkaa ja työelämäheikennyksiä puoluevaltuustossa pitämässään linjapuheessa. Demokraatti

Koskela nosti esiin huolensa siitä, että päästökaupan heikentäminen uhkaa Suomen miljardi-investointeja.

Koskela kritisoi erityisesti perussuomalaisia siitä, että nihkeys vihreän siirtymän investointeja kohtaan johtaa talouden ja työllisyyden kärsimiseen. Hänen mukaansa puolueenpuheejohtajaa, valtiovarainministeri Riikka Purraa ja eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Jani Mäkelää ei kiinnosta, että myös työpaikat ovat tulilinjalla, jos vihreän siirtymän investoinneista aletaan peruutella.

– Kiinnostusta ei ole, sillä persuille ilmastonmuutos on pelkkää identiteettipolitiikkaa. Siksi persuille näyttää sopivan ihan hyvin, että hiiletöntä terästä tuotetaan jatkossa Ruotsissa eikä Raahessa. Viis työpaikoista, kunhan hallitus ei käytä termiä “vihreä siirtymä”, Koskela sanoi.

Koskelan mukaan lähes kaikille muille on selvää, että Euroopan täytyy irtautua fossiilisista polttoaineista ilmannon kuumenemisen hillitsemiseksi ja muista strategisista syistä.

– Öljyn hinta on ollut Iranin sodan vuoksi jälleen nousussa ja maailmalla on käsillä uusi energiakriisi. Öljyn lisäksi myös kaasun hinta on noussut, ja siksi fossiilisista on päästävä eroon paitsi ilmaston, myös tavallisten eurooppalaisten ihmisten arjen kustannusten hillitsemisen vuoksi, hän sanoi.

Koskela muistutti, että kyse on myös turvallisuuspolitiikasta, sillä öljyn hinnan noustessa yksi voittaja on Ukrainassa hyökkäyssotaa käyvä Venäjän presidentti Vladimir Putin.

– Donald Trump on lisäksi purkanut Venäjälle asetettuja öljypakotteita, mikä sekin sataa suoraan Venäjän sotakassaan. Tämä on yksi esimerkki siitä, mitä saadaan silloin, kun oikeistopopulistit äänestetään valtaan, Koskela sanoi.

Puheessaan Koskela vetosi pääministeri Petteri Orpoon (kok.), jotta tämä osoittaisi ilmastojohtajuutta ja estäisi päästökaupan vesittämisen.

– Suomen tulisi puolustaa päästökauppaa, mutta tällä hetkellä hallituksen näyttävimmät ilmastoteot ovat keskittyneet ilmastotyön rahoituksen heikentämiseen kansallisesti, Koskela kritisoi.

Tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa vallitseva mieliala on näköalattomuus.

PUHEESSAAAN Koskela nosti esiin myös viime viikolla julkaistun Nuorisobarometrin tulokset, joiden mukaan nuoret kokevat eniten paineita työhön ja opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Nuorten tyytyväisyys on heikentynyt ja vastaavasti epävarmuus sekä turvattomuus lisääntynyt.

– Nuorten ajatukset eivät ole ainutlaatuisia, sillä tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa vallitseva mieliala on näköalattomuus. Siihen on johtanut Petteri Orpon hallituksen politiikka, jonka seurauksena työttömiä on ennätysmäärä, leipäjonot ovat ennätyspitkiä, lapsiperheköyhyys on lisääntynyt ja ensimmäistä kertaa 12 vuoteen asunnottomuus on lähtenyt Suomessa kasvuun.

Koskela huomautti, että hallitus on heikentänyt raskaalla kädellä suomalaisten työehtoja ja rankaissut työttömyydestä leikkaamalla työttömyysturvaa.

– Vientivetoisella palkkamallilla, määräaikaisuuksien lisäämisellä, paikallisen sopimisen laajentamisella ja irtisanomissuojaa heikentämällä hallitus on tehnyt työelämästä epävarmempaa ja leikannut teollisuuden duunareiden sekä naisvaltaisten alojen palkkoja. Samaan aikaan alanvaihtoa on vaikeutettu aikuiskoulutustuki poistamalla ja ammatillisesta koulutuksesta on leikattu jopa 120 miljoonaa euroa, hän listasi.

– Onko mikään ihme, että naisäänestäjät vieroksuvat tämän jälkeen kokoomusta ja Petteri Orpolle buuataan naistenpäivänä? Hallituksen työelämäpolitiikan voi kiteyttää vaikkapa näin: Kokoomus petti naiset ja perussuomalaiset petti duunarit, Koskela sanoi.