Vasemmistoliiton mepeiltä huutia hallituksen Gaza-linjalle – lähettivät kirjeen ulkoministeri Valtoselle

Vasemmistoliiton europarlamentaarikot Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo lähettivät ulkoministeri Elina Valtoselle (kok.) kirjeen Gazan tilanteesta. Kirjeessään he kritisoivat Suomen hallitusta. Demokraatti Demokraatti

He moittivat hallituksen kykenemättömyyttä toimia Gazan kansanmurhan tuomitsemiseksi ja pysäyttämiseksi.

– Lähetimme kirjeen Valtoselle, sillä Suomen hallituksen pelkuruus puuttua kansanmurhaan ja puolustaa kansainvälistä oikeutta on hengenvaarallinen linja. Siitä linjasta palestiinalaiset maksavat joka päivä hengillään, europarlamentaarikot kertovat tiedotteessa.

Kirjeessään he muistuttavat muun muassa, että okakuun 20223 jälkeen Gazassa on tapettu ainakin yli 50 000 palestiinalaista, suurin osa naisia ja lapsia. He nostavat esiin, että useat YK:n edustajat ovat todenneet Israelin toimien täyttävän sotarikosten ja kansanmurhan tunnusmerkkejä.

– Länsimaiden ja Suomen haluttomuus puuttua näihin räikeisiin kansainvälisen oikeuden loukkauksiin murentaa koko sääntöpohjaista moninkeskistä järjestelmää, vaikka sen tarve olisi suurempi kuin koskaan. Tällä linjalla Suomi horjuttaa juuri kaltaisillemme maille elintärkeitä rakenteita, he kirjoittavat.

Kolmikko vaatii Suomen hallitusta keskeyttämään asekauppa Israelin kanssa välittömästi. He myös vaativat, että hallitus ajaa Israelin ja EU:n välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä.

– Niin Suomen kuin EU:n on käytettävä kauppa- ja talouspoliittisia keinoja Israelin painostamiseen, aivan kuten Venäjänkin suhteen, he vaativat.

Andersson, Kyllönen ja Saramo vaativat myös Palestiinan tunnustamista välittömästi.