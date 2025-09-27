Vasemmistoliiton Sarkkinen ja Furuholm vaativat lakimuutoksia ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä vastaan – ”Se olisi kaikkien etu”

Vasemmistoliiton kansanedustajat Hanna Sarkkinen ja Timo Furuholm vaativat lainsäädäntöön muutoksia ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytön kitkemiseksi. He kommentoivat kannanotoissaan STT:n uutista Turun telakan alihankkijan palveluksessa työskennelleiden ukrainalaisten kohtelusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sarkkinen sanoo kannanotossaan, että alipalkkaus tulisi kriminalisoida, jotta jatkossa ei enää nähtäisi vastaavia uutisia. Lisäksi ammattiliitoille olisi annettava kanneoikeus, jotta laittomasti toimivat yritykset saadaan paremmin vastuuseen.

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön puuttuminen on myös suomalaisen työntekijän ja reilusti toimivan yrittäjän etu, Sarkkinen sanoo.

- Ulkomaalaisen työvoiman laiton hyväksikäyttö polkee ennen pitkää kaikkien työehtoja ja heikentää näin myös suomalaisten työntekijöiden tilannetta, hän varoittaa.

MYÖS kansanedustaja Timo Furuholm (vas.) sanoo kannanotossaan, että telakan tapahtumat eivät ei ole yksittäinen lipsahdus, vaan järjestelmällistä hyväksikäyttöä.

– Pääurakoitsijat eivät voi pestä käsiään vastuusta, vaan heidän on vastattava siitä, mitä pitkiin alihankintaketjuihin kätkeytyy. Tarvitsemme selkeämpää ketjuvastuuta ja vahvempia valvontakeinoja, Furuholm kommentoi.

Furuholminkin mukaan alipalkkaus olisi säädettävä rikokseksi ja ammattiliitoille annettava kanneoikeus, jotta väärinkäytöksiin puuttuminen ei jää yksittäisten työntekijöiden harteille. Lisää aiheesta Ukrainalaiset tekivät jopa 14 tunnin työpäiviä Turun telakalla yhtiöissä, joihin he eivät koskaan olleet hakeneet töihin – Jäljet johtavat Viroon

– Lainkuuliaiset yritykset joutuvat eriarvoiseen asemaan, jos rinnalla toimii firmoja, jotka rakentavat bisneksensä riiston varaan. Lopulta tämä kehitys uhkaa painaa alas kaikkien työntekijöiden asemaa.

Myös hallituksen linja saa häneltä kovaa kritiikkiä.

– Hallituksen työelämätoimet ovat olleet kaikkea muuta kuin tasapainossa: ne lisäävät epävarmuutta ja horjuttavat työntekijöiden turvaa. On käsittämätöntä, että hallitus on kaudellaan keskittynyt lähinnä heikentämään työntekijöiden oikeuksia. Lainsäädännön tehtävä on suojella heikompaa osapuolta – ei mahdollistaa heidän riistoaan.

Juttua ja otsikkoa täydennetty Furuholmin kommenteilla klo 12.29.