Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

27.9.2025 08:11 ・ Päivitetty: 27.9.2025 09:29

Vasemmistoliiton Sarkkinen ja Furuholm vaativat lakimuutoksia ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä vastaan – ”Se olisi kaikkien etu”

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Valtiovarainvaliokunnan jäsen Hanna Sarkkinen vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetin julkistustilaisuudessa Helsingissä viime marraskuussa.

Vasemmistoliiton kansanedustajat Hanna Sarkkinen ja Timo Furuholm vaativat lainsäädäntöön muutoksia ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytön kitkemiseksi. He kommentoivat kannanotoissaan STT:n uutista Turun telakan alihankkijan palveluksessa työskennelleiden ukrainalaisten kohtelusta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sarkkinen sanoo kannanotossaan, että alipalkkaus tulisi kriminalisoida, jotta jatkossa ei enää nähtäisi vastaavia uutisia. Lisäksi ammattiliitoille olisi annettava kanneoikeus, jotta laittomasti toimivat yritykset saadaan paremmin vastuuseen.

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön puuttuminen on myös suomalaisen työntekijän ja reilusti toimivan yrittäjän etu, Sarkkinen sanoo.

-  Ulkomaalaisen työvoiman laiton hyväksikäyttö polkee ennen pitkää kaikkien työehtoja ja heikentää näin myös suomalaisten työntekijöiden tilannetta, hän varoittaa.

MYÖS kansanedustaja Timo Furuholm (vas.) sanoo kannanotossaan, että telakan tapahtumat eivät ei ole yksittäinen lipsahdus, vaan järjestelmällistä hyväksikäyttöä.

– Pääurakoitsijat eivät voi pestä käsiään vastuusta, vaan heidän on vastattava siitä, mitä pitkiin alihankintaketjuihin kätkeytyy. Tarvitsemme selkeämpää ketjuvastuuta ja vahvempia valvontakeinoja, Furuholm kommentoi.

Furuholminkin mukaan alipalkkaus olisi säädettävä rikokseksi ja ammattiliitoille annettava kanneoikeus, jotta väärinkäytöksiin puuttuminen ei jää yksittäisten työntekijöiden harteille.

Lisää aiheesta

Ukrainalaiset tekivät jopa 14 tunnin työpäiviä Turun telakalla yhtiöissä, joihin he eivät koskaan olleet hakeneet töihin – Jäljet johtavat Viroon

– Lainkuuliaiset yritykset joutuvat eriarvoiseen asemaan, jos rinnalla toimii firmoja, jotka rakentavat bisneksensä riiston varaan. Lopulta tämä kehitys uhkaa painaa alas kaikkien työntekijöiden asemaa.

Myös hallituksen linja saa häneltä kovaa kritiikkiä.

– Hallituksen työelämätoimet ovat olleet kaikkea muuta kuin tasapainossa: ne lisäävät epävarmuutta ja horjuttavat työntekijöiden turvaa. On käsittämätöntä, että hallitus on kaudellaan keskittynyt lähinnä heikentämään työntekijöiden oikeuksia. Lainsäädännön tehtävä on suojella heikompaa osapuolta – ei mahdollistaa heidän riistoaan.

Juttua ja otsikkoa täydennetty Furuholmin kommenteilla klo 12.29.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Työmarkkinat

27.9.2025 06:57

Ukrainalaiset tekivät jopa 14 tunnin työpäiviä Turun telakalla yhtiöissä, joihin he eivät koskaan olleet hakeneet töihin – Jäljet johtavat Viroon

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
27.9.2025
Politiikan Uuno Turhapuro? Teemu Keskisarjan roolihahmo menee kokoomuksen ihon alle
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
26.9.2025
Evp-upseeri: Näin kävisi, jos ampuisimme ilmatilaloukkaajia alas
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
26.9.2025
Arvio: Autiomaa täynnä eurooppalaista ahdistusta – Anna Eriksson laittaa itsensä täysillä likoon kirjaintrilogian päätöksessä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU