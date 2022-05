Vasemmistoliitto koolla, hallituskysymys vai ei? – näin kommentoi Jari Myllykoski

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokous pohtii tänään Helsingissä, miten puolue suhtautuu Suomen mahdolliseen ja yhä todennäköisempään Nato-hakemukseen. Johannes Ijäs Demokraatti DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolueen virallinen kanta on, että se ei kannata Nato-jäsenyyttä. Puheenjohtaja Li Andersson on kuitenkin jo maaliskuussa sanonut, että hänen mielestään puolueen ei pitäisi tehdä asiasta hallituskysymystä. Yhteiskokouksen on siksi määrä päättää, voiko vasemmistoliitto pysyä mukana Nato-jäsenyyttä hakevassa hallituksessa.

Demokraatti tavoitti ennen kokousta vasemmistoliiton kansanedustajan Jari Myllykosken, joka ei ole vielä tuonut omaa Nato-kantaansa julki.

Myllykoski toteaa, että hän ei näe Nato-jäsenyyttä niinkään hallituksen linjauksena vaan enemmänkin parlamentaarisena ratkaisuna. Hallitusyhteistyöstä luopumisessa keskeistä olisi se, että hallituspuolueilla tulisi hallitusohjelmasta selkeä näkymysero.

– Tämä on nyt kuitenkin koko parlamentaarisen järjestelmän koetinkivi.

Myllykoski heittää myös, että kun lopputulos tiedetään, voisi sanoa vasemmistoliiton eronneen hallituksesta, kun eduskunta tai oppositio teki päätöksen hakea Nato-jäsenyyttä.

– Sanoisinko melkein, että olisi ehkä vähän kummallista, että me opposition päätöksen takia lähdettäisiin hallituksesta.

– Tässä tilanteessa pitää nähdä metsä puilta, että minkälaisesta kokonaisuudesta nyt on kysymys. Ei tämmöistä tietysti kukaan olisi halunnut osata ennakoidakaan eikä voi ennakoida tällaista tilannetta, minkä Venäjä on nyt aiheuttanut. Olemme kuitenkin olleet hyväksymässä hallituksessa niitä toimia, jotka eivät ole tarkoittaneet Nato-jäsenyyden hakemista, mutta olemme kumminkin olleet yhdessä rintamassa asettamassa pakotteet ja aseellisen avun lähettämisestä.

Summa summarum, Myllykoski sanoo aavistelevansa, ettei vasemmistoliitto tee asiasta hallituskysymystä, mutta toteaa kuitenkin, että päätös on eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokouksen.

”Meidän pitää perusteellisesti tietää vaikutukset.”

Puolue on jo aiemmin tiedottanut, että sen kansanedustajilla on vapaat kädet päättää kannastaan Nato-jäsenyyshakemukseen. Myllykoski pitää tätä hyvänä.

– Edustajan pitää voida omantuntonsa ja parhaan tietämyksensä mukaan kantansa ilmaista.

Myllykoski ei vielä tässä vaiheessa omaa kantaansa jäsenhakemukseen tuo julkisuuteen.

– Olen ollut Natoa vastaan ja olen ollut edelleen vastaan, mutta pidän itselläni oikeuden muuttaa kantaa tässä tilanteessa… En ennakoi tässä vaiheessa, teen sen pohdinnan todellakin aidosti.

– Meidän pitää perusteellisesti tietää vaikutukset. Haluan ensin kuulla kaiken sen, mitä haluan tietää niin puolesta kuin vastaan. Sitten kun sen hetki tulee, kerron kantani. Ehkä tässä nyt ihan viimeisen viikon aikana on myös tullut sellaisia asiantuntijalausumia minunkin eteeni, että keskustelu on ollut toisenlaista kuin julkisuudessa ja mitä media on edustanut ja mihin suuntaan media on vienyt tätä keskustelua. Olen tervehtinyt sitä hyvällä, tulee aitoa keskustelua… Medialla on ollut tavallaan vain se yksi suunta, että niitäkin, jotka pohdiskelevat, pidetään pikkuisen pöffeleinä.

Myllykoskelle päätöspohdinnassa ei hänen mukaansa ole nyt kyse niinkään ideologiasta.

– Joudun pohtimaan lasteni ja lastenlasteni osalta tätä. Koetan vähän niin kuin asettua itse sivuun, vaikka otan sen roolin päätöksentekijänä. Koetan sulkea omia tunteita pois ja hyvin rationaalisesti pohtia tilannetta.

Jäsenyyden kannattajiakin on ilmoittautunut

Kansan Uutisten tekemän kyselyn mukaan enemmistö puoluevaltuuston jäsenistä kannattaa hallituksessa jatkamista. Puoluevaltuuston 55 jäsenestä 37 sanoi lehdelle kannattavansa hallituksessa pysymistä, kolme lähtöä. Viideltä jäseneltä ei saatu selkeää vastausta ja kymmenen ei vastannut kyselyyn.

Yhteiskokous ei ota kantaa Nato-jäsenyyteen muuten, vaan linjan päivittäminen on esillä vasta kesäkuun puoluekokouksessa.

Kyselyiden ja julkisten kannanottojen perusteella useimmat vasemmistoliiton kansanedustajat eivät halua Suomen liittyvän Natoon, mutta kannattajiakin on. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa kannattavansa Nato-jäsenyyden hakemista.

Myös kansanedustajat Mai Kivelä ja Suldaan Said Ahmed ovat ilmoittaneet kannattavansa Natoon liittymistä. Vastaan ovat Helsingin Sanomien koosteen mukaan muun muassa ryhmänjohtaja Jussi Saramo sekä kansanedustajat Anna Kontula, Veronika Honkasalo, Johannes Yrttiaho ja Merja Kyllönen.

Puheenjohtaja Andersson ei ole vielä kertonut omaa kantaansa.