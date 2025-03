Vasemmistopuolueet rökittivät hallitusta suojelutyöesityksestä – ”Yksipuolisesti työnantajien pillin mukaan”

Vasemmistopuolueet rusikoivat ankarasti hallituksen suojelutyötä koskevaa lakiesitystä eduskunnan lähetekeskustelussa tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hallitus esitti viime viikolla työntekijöiden yhdistyksille lakisääteistä velvollisuutta huolehtia siitä, ettei työtaistelulla vaaranneta henkeä ja terveyttä, työnantajan omaisuutta tai ympäristöä.

Jos työntekijöiden yhdistys ei laista huolimatta rajaisi työtaistelua tai antaisi riittävää suojelutyötä, työnantaja voisi pyytää oikeudelta työtaistelun kieltämistä. Viimesijaisena keinona työnantaja voisi teettää työntekijöillä hätätyötä.

SDP:N ja vasemmistoliiton kansanedustajat yksi toisensa jälkeen arvioivat, että suojelutyötä koskevalla lakiesityksellä hallitus haluaa jälleen rajoittaa työntekijöiden työtaisteluoikeutta.

Vasemmistoliiton Pia Lohikoski korosti puheenvuorossaan, että työtaisteluoikeus on perus- ja ihmisoikeus, joka on turvattu perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa.

- Hallitus jatkaa nyt lakko-oikeuden rajoittamisen linjaansa ja työntekijöiden aseman heikentämistä esityksellä, jonka valmistelussa on jälleen menty yksipuolisesti työnantajien pillin mukaan, Lohikoski sanoi.

SDP:n Lauri Lyly arvioi monien edustajatoveriensa tavoin, että hallituksen lakiesitys on tarpeeton.

- Tässä on taas moukarilla lyöty hyttystä, koska näitä ongelmia tällä alueella ei juuri ole ollut 2000-luvulla. Käytännössä suojelutyön rajat ja suojelutyö on sovittu osapuolten välillä. Siinä mielessä on noudatettu pohjoismaista mallia, että sopien näitä on ratkaistu. Tässä ei ole lainsäädäntöä tarvittu eikä nytkään tätä tarvittaisi, Lyly sanoi.

LAKIESITYKSEN eduskunnalle esitellyt työministeri Arto Satonen (kok.) muistutti vastauspuheenvuorossaan, että vuonna 2022 hoitoalan työtaisteluiden aikana suojelutyöstä ei kyetty sopimaan.

- Minusta vastuullista on se, että näistä asioista lainsäädäntöä tehdään silloin, kun meillä ei ole mitään akuuttia työriitaa päällä. Se on huomattavan paljon vaikeampaa silloin, kun meillä on akuutti työriita päällä, kuten kaikki muistavat siitä vuoden 2022 tapauksesta, Satonen sanoi.

- Totta kai kaiken lähtökohta on se, että tästä ensisijaisesti pyritään sopimaan ja on totta, että pääosin on pystytty sopimaan. Mutta sitten on ollut muutama tapaus, jolloin ei ole pystytty sopimaan, ja sen takia tämä lainsäädäntö on olemassa, Satonen jatkoi.

Tuomas Savonen/STT