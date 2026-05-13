13.5.2026 06:28 ・ Päivitetty: 13.5.2026 06:28

Vastakkainasettelujen purkamiseen pyrkivä filosofiantutkija sai Vuoden Tiedekynä -palkinnon

HEIDI STRENGELL / KONEEN SÄÄTIÖ / HANDOUT

Koneen Säätiö on myöntänyt Vuoden Tiedekynä -palkinnon filosofiantutkijalle, dosentti Erika Ruonakoskelle artikkelista, joka julkaistiin filosofisessa Niin & näin -aikakauslehdessä vuonna 2023.

Tiedotteen mukaan Ruonakoski on kyllästynyt nykykeskustelun polarisoitumiseen ja peräänkuuluttaa ihmisiltä tiedollisen epävarmuuden sietämistä ajattelutapana, jolla purkaa vastakkainasetteluja.

- Olen halunnut selvittää, miten filosofia voisi purkaa vastakkainasetteluille perustuvaa kanssakäymisen tilaa tänä aikana, Ruonakoski kertoo tiedotteessa.

Artikkelissa Ruonakoski kysyy, mitä filosofia ja taide voivat tarjota totuudenjälkeiseksi kutsutulle ajalle.

Vuoden Tiedekynä -palkinnolla halutaan edistää suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja tieteen tulosten saavutettavuutta. Palkinto on 25 000 euron suuruinen.

