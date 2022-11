Vastaus välikysymykseen alustavasti valmis – keskusta ei usko hallituksen kaatuvan tähän

Hallituksen vastaus opposition huomiseen välikysymykseen on saatu alustavasti valmiiksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Keskustassa ei STT:n tietojen mukaan uskota hallituksen tähän vastaukseen kaatuvan. Hallituspuolueiden erityisavustajat ovat neuvotelleet vastauksen muotoilusta useita päiviä.

Opposition välikysymys koskee hallituksen EU-vaikuttamista ennallistamisasetuksen yhteydessä.

Unioni tavoittelee laajojen pinta-alojen palauttamista luonnontilaan. Oppositiopuolueet katsovat, että asetus puuttuu merkittäviltä osin kansalliseen päätösvaltaan kuuluvaan metsäpolitiikkaan.

Hallitus vastaa välikysymykseen huomenna eduskunnassa, ja hallituksen luottamuksesta äänestetään perjantaina. Keskustasta kerrotaan STT:lle lähtökohtana olevan, että keskustan edustajat äänestävät asiassa hallituksen rinnalla.

VÄLIKYSYMYKSEN vastaus ei määrittele Suomen linjaa EU-asetukseen, vaan sen päättää eduskunnan suuri valiokunta marraskuun loppuun mennessä.

Useat eri puolueiden hallituslähteet ovat vuotaneet medialle tietoja välikysymysvastauksesta käytävistä neuvotteluista. Niiden mukaan keskusta on jatkuvasti puuttunut vastauksen sanamuotoihin.

Keskustasta kerrotaan puolueen halunneen hallituksen vastauksen olevan niin selkeä ja jämerä, ettei asia jää kenellekään epäselväksi. Puolueessa on raivostuttu siitä, että luottamuksellisista neuvotteluista on kerrottu medialle yksityiskohtaisesti, mitä keskusta on niissä esittänyt.

- Luottamus on kokenut kovan iskun, eräs keskustalähde muotoilee STT:lle.

Puolueesta esitetäänkin toivomus, että hallituspuolueiden puheenjohtajaviisikko käsittelisi asian, jotta luottamuspula ei vaikeuttaisi tulevia neuvotteluita.

