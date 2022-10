”Väyrysen takia äänestyskelvoton”, keskustan kansanedustaja syyttää Paavo Väyrystä surkeasta gallupista – nyt kommentoi jo Väyrynenkin

Keskustan kannatus vajosi historiallisiin pohjalukemiin 10,3 prosenttiin Ylen tuoreessa gallupissa. Johannes Ijäs Demokraatti

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä pohtii tilannetta tiedotteessaan, joka on julkaistu myös Facebook-päivityksenä.

”Uusin gallup on keskustalle katastrofi. Perimmäinen syy kannatusalhoon on tietysti se, että lähdimme alunperin hallitukseen, kun meidän olisi pitänyt lähteä oppositioon. On harmillista, että jäin tuolloin ajatuksineni muutaman muun kanssa puolueen sisäiseen oppositioon”, Kärnä kirjoittaa.

Hänen mukaansa hallitusohjelma oli silti hyvä ja keskustalainen.

”Sen toteuttamisessa ja viestinnässä on ollut kuitenkin puutteita. Pienin syy ei ole koronakriisi ja nyt viimeisimpänä Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Opposition viesti, jossa keskustaan on lyöty vihervasemmistolainen leima, on myös uponnut kansaan pelottavan hyvin.”

”Näissä kriiseissä Suomen kriisinhallintajärjestelmää on leimannut kykemättömyys ennakointiin. Se on reagoinut ja johtanut satulasta silloin, kun sen olisi tullut kyetä ennakoimaan. Viime kädessä tämä tekemättömyyden kulttuuri ja kansalaisten turhautuminen siihen on heijastunut hallituksen kannatukseen. Hallituspuolueista keskusta on kantanut ja kantaa siitä jostain syystä suurimman vastuun”, Kärnä uskoo.

KÄRNÄN MUKAAN nyt menetettyä 1,4 prosentin kannatusta arvioitaessa on kuitenkin pohdittava myös, mitä mittausjaksolla tapahtui.

”Eräs asia nousee esille ja se on Paavo Väyrynen”, Kärnä sanoo.

Hän syyttää kirjoituksessaan Väyrystä putinismista. Kärnä on sanonut aiemmin, ettei lähde ehdolle Lapin vaalipiiristä, jos Väyrynen on siellä ehdolla.

”On aivan selvää, että tekemättömyys Väyrysen kanssa heijastuu myös puolueemme valtakunnalliseen kannatukseen. Moni on sanonut, että Keskusta on nimenomaan Väyrysen takia äänestyskelvoton puolue”, Kärnä kirjoittaa ja sanoo ymmärtävänsä tällaiset ajatukset.

”Sekin on sanottava, että on järjetöntä antaa julistuksia joiden mukaan ’keskustasta tehdään pääkaupunkiseudun suurin puolue vuoteen 2030 mennessää. Sellaiset antavat puolueesta ylimielisen ja typerän kuvan. Jos nyt vaikka ensin otettaisiin tavoitteeksi palauttaa kansanedustajan paikka Helsinkiin?”

DEMOKRAATIN PUHELIMITSE tavoittama Paavo Väyrynen ei Kärnän kritiikkiä niele.

– Minun on vaikea ymmärtää, että minun kannanotoillani voisi olla mitään vaikutusta keskustan kannatukseen, kun ne eivät ole levinneet julkisuuteen. Muutamia tuhansia ihmisiä lukee blogejani. Julkisuuteen ne eivät ole nousseet. Niillä ei voi olla mitään vaikutusta, ei puoleen eikä toiseen, Väyrynen toteaa.

– Minä nyt jätän omaan arvoonsa tuommoiset solvaukset, hän puolestaan kommentoi Kärnän syytöstä putinismista.

Kun Väyryselle viittaa hänen bloginsa julkaisuihin ja kysyy eikä hän näe mitään pohjaa sille, että hän myötäilisi Putinin ajatuksia, hän vastaa ei.

– Ei tietenkään.

Väyrynen ei halua lähteä analysoimaan keskustan gallup-alhon syitä.

– Minä olen sen moneen kertaan esittänyt. Kun tuli edellinen huono gallup-luku, julkaisin yhden blogi-kirjoituksen, siitä voi lukea, hän tyytyy toteamaan.

Väyrynen ei myöskään kommentoi kansanedustajaehdokkuusaikeitaan eikä keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon reaktiota hänen viimeaikaisiin kirjoituksiinsa:

– Hänen ulkopolittinen ajattelunsa ei vastaa puolueen eikä minun linjaa, Saarikko linjasi Demokraatille noin viikko sitten.