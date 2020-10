Veikkausliiga päättyy runkosarjaan – päätöskierros on merkitty pelattavaksi keskiviikkona 4.11.

Asiasta tiedottaa Veikkausliiga.

Veikkausliigan hallitus teki keskiviikkona 28.10. päätöksen, jonka mukaan loppusarjojen ehdoton takaraja on 30.11. Tämän muutoksen vahvistamisesta Veikkausliigan hallitus teki eilen esityksen Palloliiton hallitukselle. Samassa kokouksessa päätettiin, että maajoukkueiden FIFA-päivinä (9.-18.11.) voidaan pelata liigaa maksimissaan yksi kierros.

Myöhään keskiviikkoiltana tulleen tiedon mukaan yhdessä Veikkausliigan seurassa osa pelaajista on altistunut koronavirukselle ja määrätty karanteeniin. Tämä oikeuttaisi seuran siirtämään ottelun pelattavaksi karanteenin jälkeen. Ottelun siirtyminen eteenpäin siirtäisi myös samanaikaisesti pelattavaa runkosarjan päätöskierrosta eteenpäin. Siirto tarkoittaisi, että loppusarjoja päästäisiin pelaamaan vasta 19.11. Tämä kaventaisi loppusarjojen aikaikkunaa niin paljon, että loppusarjoja ei ole mahdollista pelata loppuun 30.11. mennessä.

Veikkausliigan päätöskierros on merkitty pelattavaksi keskiviikkona 4.11. klo 18.30. Mestaruudessa on kiinni HJK. Putoajaksi on varmistunut RoPS.