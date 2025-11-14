Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

14.11.2025 08:23 ・ Päivitetty: 14.11.2025 08:47

Venäjä iski Ukrainan suurimpiin kaupunkeihin – Zelenskyi: Stubb tuomitsi yölliset iskut

LEHTIKUVA / AFP / OLEKSII FILIPPOV
Asuinrakennus tuhoutui Venäjän iskussa Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan 14. marraskuuta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo puhuneensa presidentti Alexander Stubbin kanssa, joka tuomitsi Venäjän yölliset iskut Ukrainaan ja ilmaisi osanottonsa. Zelenskyi kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä perjantaina aamupäivällä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Zelenskyi kertoi puhuneensa Stubbin kanssa myös Ukrainan tuen jatkosta ja yhteisistä tavoitteista painostaa Venäjää sanktioiden avulla.

Stubb kertoi perjantaina uutistoimisto TT:n haastattelussa, että hänen ja Zelenskyin välit ovat jopa tiiviimmät kuin Stubbin paljon mediahuomiota saaneet välit Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Stubb kertoi haastattelussa, että hänellä ei ole mitään Trump-kuiskaajan titteliä vastaan. Stubb kertoi Trumpiin olevan helppo ottaa yhteyttä lähes milloin vain muun muassa siksi, että Yhdysvaltain presidentti nukkuu niin harvoin.

UKRAINASSA yhteensä neljä ihmistä on kuollut iskuissa, jotka kohdistuivat viime yönä Kiovan, Harkovan ja Odessan alueille, Zelenskyi kertoi perjantaiaamuna viestipalvelu X:ssä. Zelenskyin mukaan iskuissa käytettiin yli 400 droonia ja lähes 20 ohjusta, joilla pyrittiin aiheuttamaan maksimaalista tuhoa siviileille ja siviilien tarvitsemaan infrastruktuuriin.

Kiovassa kuoli ainakin yksi ihminen, kun Venäjä iski yöllä pääkaupunkiin, kertovat viranomaiset. Lisäksi kymmeniä ihmisiä on haavoittunut.

Kiovan pormestari Vitali Klitshko kertoi perjantain vastaisena yönä viestipalvelu Telegramissa, että Kiovaan kohdistui ”massiivinen” ilmahyökkäys. Uutistoimisto AFP:n paikalla olevien toimittajien mukaan kaupungissa kuultiin räjähdyksiä.

Kiovan alueellisen sotilashallinnon johtajan mukaan ohjus- ja drooni-iskut kohdistuivat kriittisiin infrastruktuurikohteisiin.

Klitshkon mukaan iskuissa on vahingoittunut osia lämmitysverkostosta ja jotkut talot ovat jääneet tilapäisesti ilman lämmitystä. Lisäksi sähkön ja veden jakelu voi häiriintyä.

Kiovan kaupungin sotilashallinnon johtajan mukaan Venäjä iski myös asuinrakennuksiin ja monet korkeat kerrostalot ovat vaurioituneet kaupungissa. Monilla alueilla rakennuksissa on lisäksi syttynyt tulipaloja.

Viranomaisten mukaan kymmeniä ihmisiä on pelastettu tulipaloista ja muiden tuhojen alta.

Venäjä on viime aikoina lisännyt iskuja Kiovaan. Lisäksi Venäjä on kohdistanut iskujaan erityisesti Ukrainan energialaitoksiin. Asiantuntijoiden mukaan iskut asettavat Ukrainan alttiiksi lämmityskatkoksille talven kynnyksellä.

Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan helmikuussa 2022.

UKRAINA on myös pyrkinyt viime aikoina iskemään infrastruktuuriin Venäjällä.

Venäjän puolustusministeriö kertoi perjantaina maan pakottaneen alas ja tuhonneen yön aikana yli 200 ukrainalaista droonia. Drooneja kerrotaan ammutun alas muun muassa Venäjän eteläisissä osissa Krasnodarin alueella.

Alueen viranomaiset kertoivat, että öljynjalostamo Mustanmeren rannalla Novorossijskissa syttyi tuleen. Viranomaisten mukaan myös siviilialuksia tuhoutui satamassa ja ihmisiä loukkaantui.

Ukrainalaislehti Kyiv Independent kertoo ukrainalaisten droonien iskeneen perjantaina öljynjalostamoon Novorossijskissa.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 10.47.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
13.11.2025
Evp-upseeri: Ruplat eivät haise – itäbisnes kelpaa suomalaisille yhä
Lue lisää

Petri Korhonen

Ulkomaat
13.11.2025
Mark Galeotti: Venäjän oppositio on Putiniakin isompi mysteeri
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
14.11.2025
Arvio: Pahinta Maarit Tastulan kirjassa on sama tekoempaattinen ja iholle käyvä esitystapa kuin televisiossa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU