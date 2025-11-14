Venäjä iski Ukrainan suurimpiin kaupunkeihin – Zelenskyi: Stubb tuomitsi yölliset iskut

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo puhuneensa presidentti Alexander Stubbin kanssa, joka tuomitsi Venäjän yölliset iskut Ukrainaan ja ilmaisi osanottonsa. Zelenskyi kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä perjantaina aamupäivällä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zelenskyi kertoi puhuneensa Stubbin kanssa myös Ukrainan tuen jatkosta ja yhteisistä tavoitteista painostaa Venäjää sanktioiden avulla.

Stubb kertoi perjantaina uutistoimisto TT:n haastattelussa, että hänen ja Zelenskyin välit ovat jopa tiiviimmät kuin Stubbin paljon mediahuomiota saaneet välit Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Stubb kertoi haastattelussa, että hänellä ei ole mitään Trump-kuiskaajan titteliä vastaan. Stubb kertoi Trumpiin olevan helppo ottaa yhteyttä lähes milloin vain muun muassa siksi, että Yhdysvaltain presidentti nukkuu niin harvoin.

UKRAINASSA yhteensä neljä ihmistä on kuollut iskuissa, jotka kohdistuivat viime yönä Kiovan, Harkovan ja Odessan alueille, Zelenskyi kertoi perjantaiaamuna viestipalvelu X:ssä. Zelenskyin mukaan iskuissa käytettiin yli 400 droonia ja lähes 20 ohjusta, joilla pyrittiin aiheuttamaan maksimaalista tuhoa siviileille ja siviilien tarvitsemaan infrastruktuuriin.

Kiovassa kuoli ainakin yksi ihminen, kun Venäjä iski yöllä pääkaupunkiin, kertovat viranomaiset. Lisäksi kymmeniä ihmisiä on haavoittunut.

Kiovan pormestari Vitali Klitshko kertoi perjantain vastaisena yönä viestipalvelu Telegramissa, että Kiovaan kohdistui ”massiivinen” ilmahyökkäys. Uutistoimisto AFP:n paikalla olevien toimittajien mukaan kaupungissa kuultiin räjähdyksiä.

Kiovan alueellisen sotilashallinnon johtajan mukaan ohjus- ja drooni-iskut kohdistuivat kriittisiin infrastruktuurikohteisiin.

Klitshkon mukaan iskuissa on vahingoittunut osia lämmitysverkostosta ja jotkut talot ovat jääneet tilapäisesti ilman lämmitystä. Lisäksi sähkön ja veden jakelu voi häiriintyä.

Kiovan kaupungin sotilashallinnon johtajan mukaan Venäjä iski myös asuinrakennuksiin ja monet korkeat kerrostalot ovat vaurioituneet kaupungissa. Monilla alueilla rakennuksissa on lisäksi syttynyt tulipaloja.

Viranomaisten mukaan kymmeniä ihmisiä on pelastettu tulipaloista ja muiden tuhojen alta.

Venäjä on viime aikoina lisännyt iskuja Kiovaan. Lisäksi Venäjä on kohdistanut iskujaan erityisesti Ukrainan energialaitoksiin. Asiantuntijoiden mukaan iskut asettavat Ukrainan alttiiksi lämmityskatkoksille talven kynnyksellä.

Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan helmikuussa 2022.

UKRAINA on myös pyrkinyt viime aikoina iskemään infrastruktuuriin Venäjällä.

Venäjän puolustusministeriö kertoi perjantaina maan pakottaneen alas ja tuhonneen yön aikana yli 200 ukrainalaista droonia. Drooneja kerrotaan ammutun alas muun muassa Venäjän eteläisissä osissa Krasnodarin alueella.

Alueen viranomaiset kertoivat, että öljynjalostamo Mustanmeren rannalla Novorossijskissa syttyi tuleen. Viranomaisten mukaan myös siviilialuksia tuhoutui satamassa ja ihmisiä loukkaantui.

Ukrainalaislehti Kyiv Independent kertoo ukrainalaisten droonien iskeneen perjantaina öljynjalostamoon Novorossijskissa.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 10.47.