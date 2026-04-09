9.4.2026 12:12 ・ Päivitetty: 9.4.2026 12:12
Venäjä jatkaa kansalaisjärjestöjen ahdistelua – julisti Memorialin ”äärijärjestöksi”
Venäjän korkein oikeus julisti Nobel-palkitun Memorial-ihmisoikeusjärjestön torstaina äärijärjestöksi. Päätös helpottaa viranomaisten mahdollisuuksia nostaa jatkossa syytteitä järjestön työntekijöitä tai tukijoita vastaan.
Järjestö tuomitsi päätöksen laittomaksi. Ryhmän mukaan kyseessä on uusi vaihe poliittisessa painostuksessa kansalaisyhteiskuntaa kohtaan.
Venäjä määräsi järjestön lakkautettavaksi vuonna 2021, ja se on toiminut viime vuodet pääosin maanpaossa. Memorialille myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto syksyllä 2022.
Kylmän sodan lopussa perustetun Memorialin alkuperäinen tarkoitus oli dokumentoida Neuvostoliiton ja etenkin Josif Stalinin kauden ihmisoikeusloukkauksia, mutta järjestö puolustaa ihmisoikeuksia laajemminkin.
Kansalaisyhteiskunnan liikkumatila on käynyt yhä ahtaammaksi Venäjällä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa vuonna 2022.
