Venäjän arkkimandriitalta väheksyvä kommentti: ”Merkittävyydeltään McDonalds´in julkilausuman luokkaa” – Kirkkojen maailmanneuvosto tuomitsi hyökkäyksen Ukrainaan

”Taistelemme menestyksekkäästi vapautemme ja itsenäisen tulevaisuutemme puolesta”, Ukrainan ortodoksikirkon arkkipiispa Jevstrativ painotti puhuessaan Kirkkojen maailmanneuvoston kokouksessa. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Ukrainan ortodoksikirkon arkkipiispa Jevstrativ vetosi myös Venäjän ortodoksikirkon arkkipiispaan Kiriliin todeten, että ”kenelläkään ei ole oikeutta siunata aggressiota, kukaan ei voi oikeuttaa sotarikoksia ja kansanmurhia.”

Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) on kristillisten kirkkojen kansainvälinen yhteistyöelin. Siihen kuuluu 352 kirkkoa 120 maasta. Katolinen kirkko ei ole KMN:n jäsen, mutta osallistuu sen toimikuntien työhön. KMN perustettiin toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1948, jolloin koko Eurooppa toipui toisen maailmansodan kauhuista.

Euroopan vaikea tilanne oli jälleen esillä, kun noin 3 500 osallistujaa kokoontui Saksassa Karlsruhessa elo-syyskuun vaihteessa joka 8. vuosi pidettävään kokoukseen Venäjän ja Ukrainan välisen tuhoisan sodan varjossa. Osallistuin kokoukseen tarkkailijana arkkipiispa Tapio Luoman delegaatiossa. Kokous antoi useita kannanottoja.

KMN:n kannanotossa sota Ukrainassa todettiin tragediaksi ja Venäjä hyökkääjäksi. Yleissävyltään diplomaattisessa kannanotossa tuotiin esiin muun muassa Ukrainan kärsimät tuhot ja uhrit sekä 14 miljoonaa pakolaista.

SOTA TUOMITTIIN laittomana ja epäoikeutettuna ja vaadittiin Ukrainaan välitöntä tulitaukoa ja neuvotteluja. Kannanotossa ei arvosteltu Venäjän ortodoksikirkon hyökkäykselle Ukrainaan antamaa tukea.

Kokouksessa Venäjän ortodoksikirkon edustaja arkkimandriitta Filaret kommentoi väheksyvään, jopa pilkalliseen sävyyn, kannanoton tekstin olevan ”parempi kuin me odotimme, mutta se on merkittävyydeltään McDonald´sin tai Starbucksin julkilausumien luokkaa”.

Hänen mielestään kannanotolla vain haluttiin syyttää Venäjän delegaatiota, ja se oli hyvä esimerkki informaatiosodasta. Vastauspuheenvuorossaan ukrainalainen Alexandra Kovalenko vaati, että sotaa on kutsuttava oikealla nimellä: kyseessä on Venäjän sota ja hyökkäys Ukrainaan. Hän piti surullisena, että ukrainalaisten vuodattamaa verta verrattiin Starbucksiin ja McDonalds´iin.

”Meiltä on loppumassa aika. Meidän on tehtävä parannus jatkuvasta inhimillisestä itsekkyydestämme, ahneudestamme, tosiasioiden kieltämisestä ja apatiastamme, joka uhkaa koko luomakunnan elämää”, todettiin kannanotossa ilmastonmuutoksesta. Siinä vaadittiin myös, että ”koko maailman tulee reagoida nopeasti ilmastonmuutokseen ja on nopeutettava oikeudenmukaista siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin. On vähennettävä päästöjä ja suojeltava herkkiä ekosysteemejä”.

KANNANOTOSSA KEHOTETTIIN jäsenkirkkoja kiinnittämään sanoin ja teoin huomiota ilmastohätätilaan ja vaatimaan hallituksiltaan tarvittavia toimia ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Olemassa olevien fossiilisten polttoaineiden lähteiden käytöstä on luovuttava asteittain viipymättä. Tämä on toteutettava oikeudenmukaisesti ottaen huomioon maailman köyhimmät ja haavoitutuimmat maat.

Kannanotossa ehdotettiin myös maailmanlaajuisia varallisuus- ja hiiliveroja kasvavien sosioekonomisten erojen hillitsemiseksi ja tarvittavien resurssien keräämiseksi köyhyyden poistamiseen ja ilmastonmuutokseen torjumiseen.

Kannanotot ja muut uutiset kokouksesta ovat luettavissa verkosta https://www.oikoumene.org/