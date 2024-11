Venäjän ja Iranin vakoilija jäi kiinni Oslossa – toimi Yhdysvaltain suurlähetystön vartijana

Yhdysvaltain Norjan-suurlähetystön vartijana toiminut mies on pidätetty epäiltynä vakoilusta, kertoi Norjan turvallisuuspoliisi PTS. Mies on kuulusteluissa myöntänyt keränneensä ja toimittaneensa tietoja Venäjän ja Iranin tiedusteluviranomaisille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Norjan yleisradion NRK:n mukaan etsinnöissä on löytynyt suuri määrä erilaista digitaalista materiaalia. Materiaalin joukossa on muun muassa ohjeita, joita mies on saanut kontakteiltaan, joille hän on välittänyt tietoa.

Vartija otettiin kiinni kotinsa autotallista keskiviikkona.

NRK:n mukaan vartijalla on turvallisuusalan yritys yhdessä toisen, itäeurooppalaisen maan kansalaisen kanssa. Viranomaiset ovat hyväksyneet yrityksen toiminnan.