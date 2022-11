Venäjän joukot vetäytyvät Hersonista – ”Näissä olosuhteissa järkevin vaihtoehto”

Venäjä on määrännyt joukkonsa vetäytymään Hersonin kaupungista Ukrainan eteläosassa.

Puolustusministeri Sergei Shoigun mukaan Venäjän Ukrainan-joukkojen komentaja Sergei Surovikin oli tehnyt ”vaikean päätöksen” ja ehdottanut, että joukot vetäytyisivät Hersonista ja asettuisivat puolustusasemiin Dneprjoen itärannalle.

Shoigu hyväksyi ehdotuksen.

- Näissä olosuhteissa järkevin vaihtoehto on järjestää puolustus Dneprjokea mukaillen, Surovikin vakuutti sotilasjohdon kokouksessa yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

Ukrainan joukot ovat viikkokausia lähestyneet Hersonia. Vaikka niiden eteneminen on hidastunut viime viikkoina, joukkojen huoltamisesta Dneprin yli on tullut erittäin vaikeaa, koska lähes kaikki sillat on tuhottu Ukrainan ohjusiskuissa.