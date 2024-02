Venäläinen ex-pomo vapautumassa pakotteiden piiristä – tästä on kyse

STT:n tietojen mukaan hakukone- ja teknologiayhtiö Yandexin yksi perustajajäsen ja entinen toimitusjohtaja Arkadi Volozh (kuvassa) on pääsemässä Venäjä-pakotteiden piiristä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yandex-konserniin kuuluu myös Suomessa toimiva taksipalvelu Yango.

EU-maat pääsivät keskiviikkona sopuun uusista Venäjän vastaisista pakotteista. STT:n tietojen mukaan Volozhin vapautuminen pakotteiden piiristä liittyy vanhojen pakotteiden määräaikaistarkasteluun, jossa painoi EU:n neuvoston oikeuspalvelun arvio.

Keskiviikkona sovituilla pakotteilla EU-maat haluavat iskeä muun muassa Venäjän lennokkihankintoja turvaavaan verkostoon. Eri maista olevien diplomaattilähteiden mukaan tarkoituksena on iskeä Venäjän sotakoneeseen muun muassa vaikeuttamalla lennokkien osien saatavuutta.

Muut EU-maat olisivat olleet valmiita sopimaan uusista pakotteista jo viime viikolla, mutta Unkari ei ollut siihen valmis. Maa on tiettävästi halunnut jo pitkään esimerkiksi tiettyjä oligarkkeja pois pakotteiden piiristä, mutta diplomaattilähteiden mukaan näitä poistoja ei olla nyt tekemässä.

VENÄLÄINEN Volozh, 60, liitettiin alun perin EU:n Venäjä-pakotteiden piiriin kesäkuussa 2022. Aiempien pakoteperustelujen mukaan hän toimi alalla, joka on merkittävä tulonlähde Venäjän hallitukselle.

- Yandex on myös vastuussa valtion tiedotusvälineiden ja narratiivien edistämisestä hakutuloksissaan sekä Venäjän hallitusta kritisoivan sisällön, kuten Venäjän Ukrainaa vastaan käymään hyökkäyssotaan liittyvän sisällön, sijoittamisesta esitysjärjestyksessä alemmaksi ja sen poistamisesta.

Kyseiset pakoteperustelut ovat kesäkuulta 2022. Sittemmin Volozh on eronnut Yandexin toimitusjohtajan paikalta, ja konsernin emoyhtiö toimii nykyisin Hollannissa. Yandex on ilmoittanut vetäytyvänsä Venäjän-markkinoilta.

STT:n tietojen mukaan EU:n neuvoston oikeuspalvelu on puntaroinut muun muassa sitä, pitäisikö Volozhin katsoa muuttaneen pakotteiden piiriin johtanutta käytöstään. Oikeuspalvelu arvioi muun muassa, voiko pakoteratkaisua puolustaa tarvittaessa uskottavasti oikeudessa.

VOLOZHIIN kohdistuvien pakotteiden seurauksena Yandexiin liittyvää varallisuutta on jäädytetty myös Suomessa. Yandex-konsernia ei ole asetettu pakotteiden piiriin, mutta Suomen viranomaiset ovat aiemmissa päätöksissään katsoneet Volozhin käyttävän määräysvaltaa Yandexiin ja sen tytäryhtiöihin.

Volozhin takia pakotteita on kohdistettu myös Yandex-konserniin. Ulosottolaitos on jäädyttänyt muun muassa Yandexin Suomeen rekisteröityjä patentteja.

Yandex-konsernin suomalaisella tytäryhtiöllä Global DC:llä on muun muassa palvelinkeskus Mäntsälässä Uudellamaalla. Myös sen osakkeet ovat Helsingin Sanomien aiemmin uutisoimien tietojen mukaan jäädytettyinä.

STT:n tietojen mukaan keskiviikkona päätetyn 13. Venäjä-pakotepaketin seurauksena kaupankäyntikieltoon EU-alueella johtavalle listalle on tulossa 27 uutta tahoa, joista 10 on EU:n ulkopuolelta. Mukana on muun muassa kiinalaisyrityksiä.

Uuden paketin jälkeen tuolla listalla on jo noin 650 tahoa.

Toiselle pakotelistalle olisi tarkoitus lisätä yli 190 toimijan nimet. Sinne päätyminen tarkoittaa muun muassa matkustuskieltoa ja varojen jäädyttämistä. Lisäysten jälkeen listalla on jo yli 2 100 toimijaa.

Uudet pakotteet on määrä virallistaa Venäjän Ukrainassa laajentaman hyökkäyssodan vuosipäivään mennessä.