Riadin tapaaminen on ohi – ”Keskustelimme periaatteellisista kannoistamme”

Venäjän median mukaan Yhdysvaltain ja Venäjän tapaaminen Saudi-Arabian Riadissa on päättynyt. Valtiollisen uutistoimisto Tassin mukaan keskustelu kesti neljä ja puoli tuntia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tapaamisessa oli tarkoitus keskustella muun muassa Ukrainan sodan rauhanneuvotteluista ja maiden presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin suunnitellusta tapaamisesta.

Neuvotteluihin osallistuneen presidentti Putinin avustajan ja entisen Yhdysvaltain-suurlähettilään Juri Ushakovin avustaja kertoi Tassille, että on vielä liian aikaista puhua Trumpin ja Putinin tapaamisen ajankohdasta. Lähteen mukaan se ei todennäköisesti ole vielä ensi viikolla.

Riadissa tapasivat maiden ulkoministerit Marco Rubio ja Sergei Lavrov. Yhdysvaltalaispuolella keskusteluihin osallistui Rubion rinnalla maan kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Mike Waltz sekä Lähi-idän erityislähettiläs Steve Witkoff.

Venäjä sanoi tapaamisen jälkeen, että se keskustelee Yhdysvaltain kanssa Ukrainan sodasta tarkemmin, kun sen aika on.

- Keskustelimme periaatteellisista kannoistamme, ja sovimme siitä, että erilliset neuvottelijaryhmät ovat yhteydessä toisiinsa tästä aiheesta ajan myötä, sanoi Ushakov Venäjän valtiolliselle televisiolle tapaamisen jälkeen.

VENÄJÄ kommentoi tapaamisen aikana tiistaina, että Ukrainalla on suvereenille valtiolle kuuluva oikeus liittyä EU:hun, mutta ei sotilasliitto Natoon.

- Mitä tulee Ukrainan liittymiseen EU:hun, se on jokaiselle valtiolle kuuluva suvereeni oikeus. Mutta siinä on kyse aivan eri asiasta kuin turvallisuuskysymyksissä ja sotilaallisissa liittoumissa. Tässä asiassa meidän lähestymistapamme on erilainen, kuten hyvin tiedetään, sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.

Peskovin mukaan presidentti Putin on ”tarvittaessa” valmis neuvottelemaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa. Peskov kuitenkin lisäsi, että Venäjä kyseenalaistaa Zelenskyin legitimiteetin Ukrainan johtajana.

Ukrainan sodan ratkaiseminen on Peskovin mukaan mahdotonta ilman laajempaa keskustelua Euroopan ”turvallisuusasioista”.

UKRAINA tai EU-maat eivät ottaneet osaa Riadin keskusteluihin. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan yhdysvaltalaisedustajat ovat painottaneet, ettei tapaamisessa ollut kyse neuvottelujen aloittamisesta. Tarkoituksena oli saada selville, onko Venäjä tosissaan Ukrainan sodan lopettamisesta.

Venäjän mukaan tarkoituksena oli normalisoida maan suhteet Yhdysvaltoihin eikä eurooppalaisilla ole paikkaa näissä neuvotteluissa.

Kremlin tiedottaja Peskovin mukaan tapaamisessa oli ”pääasiassa kyse venäläis-yhdysvaltalaisten suhteiden palauttamisesta” sekä ”mahdollisista keskusteluista Ukrainan tilanteen ratkaisemiseksi ja presidenttien tapaamisen järjestämiseksi”.

Myös saudihallitusta lähellä olevista lähteistä kerrottiin aiemmin, että Riadin keskusteluissa valmisteltaisiin Trumpin ja Putinin myöhempää tapaamista.

BBC:n mukaan Venäjän delegaation edustaja, maan valtiollisen sijoitusrahaston johtaja Kirill Dmitrijev kutsui ennen tapaamista Trumpin tiimiä ongelmanratkaisijaksi. Hänen mukaansa Trump on ratkonut isoja haasteita nopeasti, tehokkaasti ja menestyksekkäästi.

Puheiden perusteella Venäjä näyttää tavoittelevan keskusteluilta ainakin helpotuksia maahan kohdistuviin pakotteisiin. Dmitrijev kertoi Riadin tapaamisen alkamisen yhteydessä Venäjän valtiontelevisiolle uskovansa, että ”taloudellisissa neuvotteluissa” Yhdysvaltain kanssa nähdään edistystä 2-3 kuukauden sisällä.

Kiinan ulkoministeriö on ilmaissut toiveensa, että kaikki osapuolet pääsevät osallistumaan keskusteluihin Ukrainan sodan päättämisestä. Ulkoministeriön tiedottaja Guo Jiakun sanoi maan toivovan, että osapuolet ratkaisevat yhdessä Ukrainan ”kriisin” juurisyyt.

Kiina on ollut Ukrainaan hyökänneen Venäjän tärkeitä kauppakumppaneita sodan aikana, joskaan se ei ole tukenut Venäjää suoraan sotilaallisesti.

UKRAINAN presidentti Zelenskyin on kerrottu matkustavan Saudi-Arabiaan keskiviikkona, mutta Ukraina ei aio osallistua Venäjän ja Yhdysvaltain keskusteluihin.

Turkissa tänään vieraileva Zelenskyi on tapaamassa maan presidentti Recep Tayyip Erdoganin. CNN:n mukaan tapaaminen oli vielä käynnissä iltapäivällä Suomen aikaa.

Zelenskyi sanoi aiemmin, että matkat Arabiemiraatteihin ja myöhemmin Saudi-Arabiaan oli sovittu etukäteen, eivätkä ne liity Venäjän ja Yhdysvaltain edustajien tapaamiseen. Zelenskyi matkusti Arabiemiraatteihin sunnuntaina.

- Ukraina katsoo, että neuvottelut Ukrainasta ilman Ukrainaa ovat tuloksettomia, Zelenskyi sanoi toimittajille maanantaina.

Zelenskyin mukaan Ukrainalle ei kerrottu Venäjän ja Yhdysvaltain tapaamisesta Saudi-Arabiassa, eikä maa hyväksy mitään sopimuksia, jotka solmitaan ilman sitä.