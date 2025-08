Veneilyn pelastusliivipakko saa kannatusta RKP:n suunnalta – promillerajan lasku ei niinkään

RKP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Mats Löfström kertoo STT:lle kannattavansa pelastusliivipakkoa veneilyssä, mutta suhtautuvansa varovaisen kielteisesti veneilyn promillerajan laskemiseen yhdestä promillesta puoleen promilleen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Asiahan on jo tällä hetkellä niin, että pelastusliivejä on lain mukaan oltava veneessä saatavilla jokaiselle henkilölle, mutta liivejä ei ole pakko pitää päällä. Jos liivi on kerran pakko olla jo mukana veneessä, ei ole enää suuri askel siihen, että se on myös päällä, Löfström sanoo.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom esitti aiemmin kesällä, että veneilyn promillerajaa pitäisi laskea ja pelastusliivien käytöstä tehdä pakollista. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kertoi MTV:lle viime viikolla kannattavansa kumpaakin.

Löfströmin mukaan RKP:n eduskuntaryhmä muodostaa asiasta kantansa eduskunnan kesätauon jälkeen.

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson on tällä hetkellä vanhempainvapaalla eikä vastannut STT:n kommenttipyyntöön.

Veneilyn nykyinen promilleraja ei ole niin iso ongelma.

Tällä hetkellä promilleraja veneilyssä on yksi promille. Traficomin ehdotuksessa raja laskettaisiin yhdestä promillesta puoleen promilleen.

Löfström kertoo suhtautuvansa ehdotukseen promillerajan laskemisesta varovaisen negatiivisesti.

- Myös nykyinen laki antaa mahdollisuuden viranomaisille pysäyttää veneen kuljettajan, jos kuljettajalla ei ole kykyä ajaa venettä turvallisesti, ja kuljettaja on alle yhden promillen humalassa. Eli ehkä tämä veneilyn nykyinen promilleraja ei ole niin iso ongelma nykylaissa, Löfström sanoo.

Ministeri Ranne arvioi MTV:n haastattelussa, että liivipakon laajentamiselle löytyisi riittävä poliittinen tuki, mutta promillerajan alentaminen voi olla hankalampaa.

Löfström painottaa, että RKP:n eduskuntaryhmän kantaa asiasta ei ole vielä muodostettu.

- Tietojen mukaan suurin osa veneilyonnettomuuksista on sellaisia, joissa alkoholia on veressä enemmän kuin yksi promille. Olisi siis tärkeää kuulla asiasta Traficomin lisäksi myös muita viranomaisia, Löfström sanoo.

Vilma Malmgren / STT