Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

12.5.2026 09:51 ・ Päivitetty: 12.5.2026 09:51

Verkko kiristyy: Miatta Fahnbulleh erosi

AFP / LEHTIKUVA

Britannian pääministerin Keir Starmerin hallituksen ministeri Miatta Fahnbulleh on eronnut. Fahnbulleh kehottaa Starmeria laatimaan suunnitelman pääministerin pestin jättämiseksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Fahnbulleh vastasi ministerinä esimerkiksi uskonnosta ja yhteisöistä, eikä hän kuulunut Starmerin kabinettiin.

Kabinettinsa kanssa kokoustanut Starmer ilmoitti jatkavansa pääministerinä. Starmerin mukaan työväenpuolueen prosessia puheenjohtajan haastamiseksi ei ole aloitettu.

Starmeria on vaadittu eroamaan työväenpuolueen koettua huomattavia tappioita Britannian alue- ja paikallisvaaleissa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Elokuva
12.5.2026
Arvio: Saako kansanmurhalle nauraa? Kevään kummajainen on tässä: israelilainen satiiri sodasta ja joukkopsykoosista
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
11.5.2026
PAM: Isommat maksut osa-aikatyötä teettäville – ”Vakipesti täysillä tunneilla käy yhä harvinaisemmaksi”
Lue lisää

Mikko Huotari

Politiikka
10.5.2026
Kansanedustajat, miten myytte sopeutustarpeet äänestäjille?
Lue lisää

Markus Leikola

Kolumnit
10.5.2026
Markus Leikola: Päättäjän kyky tuntea häpeää on demokratian turva
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU