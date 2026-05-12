Ulkomaat
12.5.2026 09:51 ・ Päivitetty: 12.5.2026 09:51
Verkko kiristyy: Miatta Fahnbulleh erosi
Britannian pääministerin Keir Starmerin hallituksen ministeri Miatta Fahnbulleh on eronnut. Fahnbulleh kehottaa Starmeria laatimaan suunnitelman pääministerin pestin jättämiseksi.
Fahnbulleh vastasi ministerinä esimerkiksi uskonnosta ja yhteisöistä, eikä hän kuulunut Starmerin kabinettiin.
Kabinettinsa kanssa kokoustanut Starmer ilmoitti jatkavansa pääministerinä. Starmerin mukaan työväenpuolueen prosessia puheenjohtajan haastamiseksi ei ole aloitettu.
Starmeria on vaadittu eroamaan työväenpuolueen koettua huomattavia tappioita Britannian alue- ja paikallisvaaleissa.
