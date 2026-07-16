Verohallinto varoittaa: Kansalaisilta voi jäädä saamatta pari miljoonaa veronpalautuksia

Suomalaisilta saattaa jäädä elokuun veronpalautuspäivänä (3.8.) saamatta lähes 2,2 miljoonaa euroa veronpalautuksia, koska Verohallinnolta puuttuu heidän tilinumeronsa. Demokraatti Demokraatti

Tilinumeroita puuttuu Verohallinnon tiedotteen mukaan erityisesti nuorilta, jotka eivät ole aiemmin saaneet veronpalautusta.

– Verohallinnolta puuttuu kaikkiaan noin 33 400 tilinumeroa henkilöiltä, jotka ovat saamassa veronpalautuksia tänä vuonna. Suurin osa tästä joukosta saa veronpalautusta elokuussa, noin 29 000 henkilöä. Heille maksettavat veronpalautukset ovat yhteensä lähes 2,2 miljoonaa euroa, tiedotteessa sanotaan.

Jos veronpalautuksia on tulossa elokuussa, tilinumero on ilmoitettava viimeistään 27. heinäkuuta.

Verohallinto muistuttaa, että se ei saa pankeilta automaattisesti ihmisten tilinumeroita. Jos oma pankki on vaihtunut tai tilinumeroaan ei ole ilmoittanut aiemmin, se pitää tehdä itse OmaVerossa.

– Toivomme, että nuorten vanhemmat muistuttaisivat jälkikasvuaan tilinumeron ilmoittamisesta, jotta nuoret välttyvät pettymyksiltä veronpalautuspäivinä, ylitarkastaja Juha Villman Verohallinnosta kommentoi tiedotteessa.

VIIME VUONNA 23 000 henkilöä sai veronpalautuksen maksuosoituksena eli rahalähetyksenä, koska tilinumero puuttui. Maksuosoituksena maksetun veronpalautuksen voi tiedotteen mukaan lunastaa Nordea-pankista myöhemmin, mutta veronpalautuspäivänä ei rahoja vielä saa.

Jos tilinumeron ilmoittaa OmaVerossa vasta omana veronpalautuspäivänä tai sen jälkeen, Verohallinto maksaa palautuksen noin kuukauden kuluttua tilinumeron ilmoittamisesta.

Maanantaina 3. elokuuta veronpalautuksia saa 2,1 miljoonaa asiakasta. Palautuksia maksetaan elokuussa yhteensä noin miljardi euroa. Syyskuussa palautussumma on lähes sama, vaikka saajia on merkittävästi vähemmän.

Verohallinto muistuttaa, että henkilöasiakkaiden verotus valmistuu eri henkilöillä eri aikaan. Siksi veronpalautusten tai mahdollisten jäännösverojen eli mätkyjen määräpäiviä on tänäkin vuonna useita. Ensimmäiset saivat veronpalautukset heinäkuussa, viimeiset tulevat joulukuussa.

VERONPALAUTUKSET eivät ole välttämättä tilillä heti veronpalautuspäivän aamuna.

– Moni saattaa ihmetellä, miksi veronpalautukset eivät näy tilillä heti. Kannattaa odottaa rauhassa. Veronpalautukset voivat tulla maksuun vasta päivän aikana, Juha Villman sanoo

Jos veronpalautuksia ei ole tullut tilille iltaan mennessä, veronpalautusten maksupäivä on todennäköisesti siirtynyt eteenpäin.