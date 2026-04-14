Verottajalta muistutus 1,4 miljoonalle suomalaiselle

Suomessa noin 1,4 miljoonalla palkan- ja eläkkeensaajalla on tänään viimeinen päivä tarkistaa esitäytetty veroilmoitus, muistuttaa Verohallinto.

Esitäytetystä veroilmoituksesta tulee tarkistaa siihen merkityt tiedot. Jos kaikki tiedot ovat oikein, mitään ei tarvitse tehdä.

Jos jotakin puuttuu tai jokin on ilmoituksessa väärin, tulee tiedot korjata tai täydentää viimeistään tänään.

Palkan-, etuuden- ja eläkkeensaajilla on veroilmoittamisen määräpäiviä huhtikuussa kolme. Oman päivän voi tarkistaa Omavero-sivustolta tai veroilmoituksesta.