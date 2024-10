Verovirkailijain liitolta tyrmäys: “Todella huonoa henkilöstöpolitiikkaa”

Verohallinnon syyskuun alussa aloittamat yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön vähentämiseksi ovat päättyneet erimielisinä. Demokraatti Demokraatti

Neuvottelujen lopputulemana arvio irtisanottavien määrästä säilyi enintään 200:ssa, joista noin 30:lle tarjotaan työtä toiselta paikkakunnalta.

– On todella huonoa henkilöstöpolitiikkaa irtisanoa työntekijöitä, siirtää työnsä menettävien tehtäviä toisten tehtävien yhteyteen, kun samaan aikaan suunnitteilla on jopa 240 vakituisen ja määräaikaisen työntekijän rekrytointi kevääseen 2025 mennessä, Verovirkailijain liiton puheenjohtaja Tuija Mäkelä toteaa tiedotteessa. Liitto on Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon jäsenjärjestö.

Rekrytointitiedot perustuvat työnantajan arvioon henkilöstötarpeen kehityksestä.

– Henkilöstöjärjestöt korostavat, että kouluttamalla ja tehtäväjärjestelyillä irtisanomisuhan alle nyt joutuneet henkilöt olisi voitu sijoittaa uusiin tehtäviin niin, ettei irtisanomistielle olisi tarvinnut lähteä lainkaan, Verohallinnon akavalaisten pääluottamusmies Pasi Einola sanoo.

AIKAA ja mahdollisuuksia olisi hänen mukaansa ollut, kun huomioidaan lähivuosien merkittävät eläköitymiset, muu poistuma sekä määräaikaisuuksien käytön ja uusien rekrytointien vähentäminen.

– Tehtävien loppuminen tai vähentyminen johtuu pääosin työnantajan päätöksestä laskea Verohallinnon palvelutasoa, Mäkelä huomauttaa.

Henkilöstön edustajat arvostelevat myös yt-neuvottelujen ajankohtaa. He muistuttavat, että Verohallinto on jo tehnyt lukuisia muutoksia toiminnan tehostamiseksi sekä päätöksiä säästöistä, joiden lopulliset vaikutukset eivät ole vielä tiedossa.

– Hallitusohjelman säästövelvoitteet alkavat ensi vuonna ja painottuvat vuoteen 2027. Aikaa talouden sopeuttamiseen olisi ollut kuten myös henkilöstön kouluttamiseen uusiin tehtäviin.

Yt-neuvottelujen piirissä oli noin 900 työntekijää. Verohallinto työllistää vielä toistaiseksi noin 5 000 työntekijää. Tavoitteena on päättää irtisanomisista ja mahdollisista virkajärjestelyistä tämän vuoden aikana.