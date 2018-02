Veturinkuljettajille sopimus – tällainen diili syntyi

Palvelualojen työnantajat Palta ja Veturimiesten liitto ovat päässeet neuvottelutulokseen veturinkuljettajien työehdoista.

Uusi sopimus on Paltan tiedotteen kolmivuotinen, jonka viimeinen vuosi on niin sanottu optiovuosi. Kustannustasoltaan ja palkankorotuksiltaan sopimus on yleisen linjan mukainen.

Sopimus sisältää myös tekstimuutoksia, jotka liittyvät erityisesti työaikoihin, yleisiin työaikalain muutoksiin ja työntekijöiden aseman parantamiseen.

”Olen tyytyväinen neuvottelutulokseen sekä siihen, että ratkaisu syntyi määräaikaan mennessä. Ratkaisu tukee veturinkuljettajien työssäjaksamista ja antaa myös työnantajalle joustoa työaikojen sijoittelussa”, Paltan johtava asiantuntija Janne Laitinen sanoo.

6 jakoa Facebook Whatsapp