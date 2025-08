Videot israelilaisista panttivangeista järkyttävät – YK:n turvallisuusneuvosto hätäistuntoon tiistaina

YK:n turvallisuusneuvosto järjestää tiistaina hätäistunnon Gazassa olevien panttivankien tilanteesta. Israelin YK-suurlähettiläs Danny Danon kertoi asiasta varhain maanantaina viestipalvelu X:ssä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suurlähettiläs kertoo esittäneensä vetoomuksen hätäistunnosta turvallisuusneuvoston puheenjohtajalle.

Hätäkokouksen taustalla ovat äärijärjestö Hamasin ja sen liittolaisjärjestön Islamilaisen jihadin julkaisemat videot israelilaisista panttivangeista, jotka ovat hyvin laihoja. Yhden videon kuvatekstissä syytetään, että Israel on päättänyt näännyttää panttivangit nälkään.

- He syövät, mitä me syömme, kuvatekstissä sanotaan.

Israelin mukaan Gazassa on vielä noin 50 panttivankia, joista noin 20:n uskotaan olevan elossa.

ISRAELIN pääministeri Benjamin Netanjahu pyysi sunnuntaina Punaisen Ristin Israelin-toimintojen johtajalta apua, jotta panttivangeille saataisiin vietyä ruokaa ja hoitoa. Punaisen Ristin kansainvälinen komitea vaati Netanjahun ilmoituksen jälkeen, että järjestölle annettaisiin pääsy panttivankien luo.

Hamas sanoi sunnuntai-iltana, että se sallii Punaisen Ristin avun antamisen ottamilleen panttivangeille vain, jos humanitaariset käytävät kaikille Gazan alueille avataan. Hamasin mukaan panttivangeille ei anneta ruoan suhteen erityiskohtelua, vaan panttivangit saavat yhtälailla syödäkseen kuin Hamasin taistelijat ja Gazan väestö.

Israel on rajoittanut voimakkaasti humanitaarisen avun pääsyä Gazaan, ja ruokaturvallisuutta seuraavan IPC-järjestön mukaan Gaza on nälänhädän kynnyksellä.

Gazan terveysministeriön mukaan Gazassa on kuollut nälkään yhteensä ainakin noin 170 ihmistä, joista lähes sata on ollut lapsia.

EUROOPAN unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas pitää kauhistuttavina äärijärjestö Hamasin julkaisemia videoita israelilaisista panttivangeista.

- Kuvat israelilaisista panttivangeista ovat kauhistuttavia ja paljastavat Hamasin barbaarisuuden, Kallas kirjoitti sunnuntaina viestipalvelu X:ssä.

Myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan videot muistuttavat siitä, että Hamas on äärimmäisen julmuuden ja rajattoman epäinhimillisyyden ruumiillistuma.

Sekä Kallas että Macron vaativat Hamasia vapauttamaan kaikki panttivangit. Molemmat vaativat myös Hamasin riisumista aseista ja sulkemista kaiken hallinnon ulkopuolelle.

LONTOOSSA sijaitsevan Action on Armed Violence (AOAV) -järjestön lauantaina julkaiseman raportin mukaan 88 prosenttia julkisuuteen nousseista Israelin asevoimien väärinkäytöksien tutkimuksista on joko lopetettu ilman viitteitä väärinkäytöksistä tai niiden tutkinta on edelleen kesken.

Yhteensä 52 raportissa tarkastellusta tapauksesta vain kuuden kohdalla Israelin asevoimat myönsi toimineensa virheellisesti. 39 tapausta on jäänyt ”tarkasteltavaksi” tai niiden virallisesta lopputuloksesta ei ole raportoitu englanninkielisessä mediassa.

AOAV:n mukaan raportin esittämä rankaisemattomuuden malli asettaa kyseenalaiseksi Israelin asevoimien toistuvat väitteet siitä, että se noudattaa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden normeja.