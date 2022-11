Viesti Lappeenrannasta: ”Marinin hallitus on toteuttanut suurimmat uudistukset Suomessa vuosikymmeniin”

SDP:n puoluevaltuusto on kokoontunut viikonlopuksi Lappeenrantaan. Valtuuston puheenjohtaja, kuntaministeri Sirpa Paatero muistutti avauspuheessaan, että Marinin hallitus on toteuttanut suurimmat uudistukset Suomessa vuosikymmeniin. Rane Aunimo Demokraatti

– Oppivelvollisuuden pidentäminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus sekä perhevapaauudistus ovat kaikki osa sitä mittavaa perintöä, jonka tämä hallitus jättää tuleville polville. Merkittävien uudistusten ohella olemme onnistuneet akuutissa kriisinhoidossa, myös talouden näkökulmasta.

Paatero nosti esille uusien hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen tammikuussa.

– On selvää, etteivät kaikki järjestelmän epäkohdat korjaannu yhdessä yössä, vaan muutos vaatii myös kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Työ ei ole vielä ohi, vaan siinä on päästy vasta alkuun.

Esimerkiksi hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyys on herättänyt paljon keskustelua, mutta Paatero huomautti, että olennaisinta on, että vuodenvaihteessa alueet varmistavat turvallisen siirtymän.

– Se tarkoittaa, että palkat maksetaan oikein, eikä ihmisille tule isoja häiriöitä palveluiden saamisessa. Suurten uudistusten aika on vasta, kun toiminnan käynnistämisestä on ensi selvitty. Nyt tarvitaan siis vielä rahtunen kärsivällisyyttä. Pidetään mielessämme se, mitä varten uudistus on alun perin tehty: ihmisten palveluiden saatavuuden ja laadun parantamiseksi pidemmällä tähtäimellä.

MAAILMASSA eletään nyt poikkeuksellisen epävarmuuden aikaa.

– Turvallisuuspoliittinen tilanne on järkkynyt Venäjän aloittaman julman hyökkäyssodan myötä. Euroopan ja Suomen taloutta uhkaa taantuma. Väestömme ikääntyy ja huoltosuhteemme heikkenee. Ilmastokriisi ei ole kadonnut mihinkään. Tarvitsemme toivoa paremmasta, näkymää valoisammasta huomisesta.

Paatero painottaa, että hyvinvointivaltion kestävän rahoituspohjan varmistaminen, kestävyysvajeen kurominen ja velkasuhteen taittaminen ovat niitä isoja talouspoliittisia kysymyksiä, jotka vaativat erityisesti huomiotamme.

– Lyhytnäköisten leikkausten tielle me emme ole valmiita lähtemään. Leikkaukset koulutuksesta olisivat leikkausta tulevaisuudestamme. Päinvastoin, juuri koulutukseen tarvitsemme investointeja, sillä esimerkiksi perusopetuksen pisa-tutkimuksissa Suomen menestys on laskenut huolestuttavasti ja koulutustasomme on pudonnut OECD: maiden keskitasolle, nuoremmissa ikäluokissa jopa sen alle.

Vaikka Suomen työllisyysaste on noussut reippaasti, tavoitteen on oltava vieläkin korkeammalla.

– Työllisten määrää on lisättävä merkittävästi, jotta hyvinvointivaltiomme rahoitus on kestävällä tasolla jatkossakin. Tähän tarvitaan lukuisia keinoja: panostuksia innovaatioihin, koulutuspanoksia, työvoiman saatavuuden parantamista ja toisaalta myös työelämän epäkohtiin puuttumista.

Samalla tavallisen suomalaisen palkansaajan, eläkeläisen tai pienyrityksen verotusta ei kuitenkaan ole syytä kiristää, vaan tuloja tulee kerätä pääomien veropohjaa tiivistämällä ja karsimalla verotukia, Paatero esittää.

– Suoranaiseen verovälttelyyn on puututtava entistä ponnekkaammin. Tällä hallituskaudella on paljon työtä tehty verovälttelyn suitsimiseksi, mutta valitettavasti tämä työ jää yhä kesken.

VALTUUSTON puheenjohtaja kannusti puolueväkeä myös ponnekkaasti vaalityöhön.

– Suomalaiset tarvitsevat sosialidemokraattista vaihtoehtoa, hyvinvointivaltion puolustajaa myös seuraavalle neljälle vuodelle. Emme tarjoa leikkauksia peruspalveluista, heikennyksiä ihmisten toimeentuloon tai tingi hyvinvoinnista.

– Puhutaan vaihtoehdostamme aktiivisesti vaalikentillä, toreilla, foorumeilla, kaikkialla siellä, missä ihmisiä kohtaamme. Muistutetaan, että SDP tarjoaa ihmisille turvaa, vakautta ja varmuutta, tänään ja tulevaisuudessa. Vaihtoehtomme on aina ihmisten puolella. Juuri nyt suomalaiset eivät tarvitse epävarmuutta tai pelkoa huomisesta vaan näköalaa ja toivoa tulevaan.