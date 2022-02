Viesti Valko-Venäjältä: Neuvottelupaikka odottaa valmiina

Valko-Venäjän ulkoministeriö julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan pitkästä neuvottelupöydästä, jota koristivat Ukrainan ja Venäjän liput.

Nexta-TV:n mukaan Ukrainan valtuuskunta olisi jo saapunut Valko-Venäjän alueelle ja olisi kohta neuvottelupaikalla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei osallistu päivän neuvotteluihin. Hän kieltäytyi aiemmin valtuuskuntien tapaamisesta Valko-Venäjällä ja vaati keskustelujen siirtämistä Ukrainan ja Valko-Venäjän rajalle.

The #Ukrainian delegation is on the territory of #Belarus, on its way to the negotiating venue.

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022