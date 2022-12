Viestintäministeri puuttuu nyt kovin sanoin kokoomuksen Yle-esitykseen: ”Täysin vastuuton”

Sekä kokoomus että perussuomalaiset ovat esittäneet vaihtoehtobudjeteissaan, että Ylen rahoituksesta pitäisi leikata noin neljännes. Johannes Ijäs Demokraatti

Kokoomus ottaisi Yleltä yhteensä noin 124,7 miljoonaa euroa ja perussuomalaiset 144 miljoonaa euroa.

Ylen kulut vuonna 2021 olivat 508,2 miljoonaa euroa

Liikenne- ja viestintäministeri, SDP:n kansanedustaja Timo Harakka hämmästelee erityisesti kokoomuksen toimintaa.

– On surullista, että kokoomus on tullut perussuomalaisten linjoille Yle-populismissa. Kokoomuksen varjobudjetissa esittämä noin neljänneksen leikkaus Suomen kriisiaikojen vastuuviestijältä on täysin vastuuton, kun Euroopassa on sota.

Harakka sanoo, että Yleisradiolla on erityisvastuu varautumisessa ja kriisiaikojen viestinnässä.

– Juuri nyt on väärä aika ryhtyä ideologisen perustein heikentämään henkistä huoltovarmuutta. Yle on Suomen luotetuin tiedotusväline, joka on hyvin arvokasta poikkeusaikana, jolloin ulkoa syötetty disinformaatio voi johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin, Harakka toteaa.

– Kaiken kukkuraksi Ylen määrärahoista päätetään koko eduskunnan voimin, ei yhden eikä kahdenkaan puolueen kaunahenkisillä ja harkitsemattomilla esityksillä. Onko kukaan muistanut kysyä hallintoneuvoston puheenjohtajan Arto Satosen (kok.) mielipidettä?

– Lisäksi on säälittävää, että kokoomus ei osaa valtiontalouden perusasioita. Jos Yle-veroa kerättäisiin vähemmän, se ei tasapainottaisi julkista taloutta sentin senttiä.

Harakka kertoo esiintyneensä eilen torstaina samassa tilaisuudessa kokoomuksen entisen puheenjohtajan ja ministerin Pertti Salolaisen kanssa.

– Salolainen sanoi yleisön edessä, että hänen aikanaan ei Ylelle olisi esitetty tällaista leikkausta. Harmi, että viimeiset sivistysporvarit ovat jo eläkkeellä.

KOKOOMUKSEN entinen puheenjohtaja, ministeri Pertti Salolainen vahvistaa Demokraatille Harakan sanojen pitävän paikkansa.

– Kyllä.

– Yleisradion tuloja ei pidä lähteä näin rajusti leikkaamaan kuin nyt esitetään. Kun yleinen taloudellinen tilanne on kehittynyt huonoon suuntaan ja puhutaan jopa lamasta, Yleisradion tulot pitäisi jäädyttää taloudellisen tilanteen vuoksi täksi ajaksi. Jäädyttää nykyiselle tasolle, siis ei leikata, huom! Salolainen sanoo.

Hän toteaa, että jäädytys voisi kestää esimerkiksi kaksi vuotta.

Salolainen ei lähde tekemään suoraa kytkyä siihen, että Yleltä leikkaaminen voisi johtaa disinformaation leviämiseen.

– En sitä siihen kytke, vaikka olen ihan yleisesti sitä mieltä, että Ylen merkitys myös kriisien ja Euroopassa vallitsevan sotatilan aikana on erittäin tärkeä ja keskeinen. Yle on eräällä tavalla kommunikaation ja kansalaisinfon ja kansalaismielipiteen puolustusvoimat, viestinnän puolustusvoimat. Pitää ymmärtää, että sen merkitys on ihan toisenlainen kuin muilla tiedotusvälineillä. Se on kansallinen viestinnän voimavara kriiseissä, Salolainen luonnehtii.

SALOLAINEN toteaa myös, ettei näytä kauniilta, kun sekä perussuomalaiset että kokoomus ovat leikkaamassa Yleltä suurin piirtein samoilla summilla.

– Se ei näytä kokoomuksen kannalta kauniilta.

Miksi ei?

– Siksi, että se ei näytä kauniilta.

Salolainen ei muotoilisi asiaa niin, että kokoomus on lähtenyt perussuomalaisten kelkkaan.

– Kokoomuksella on oma kanta, mutta olen kriittinen leikkauslinjaan.

– Perussuomalaiset ei ymmärrä, että ne ampuvat tässä omaan jalkaansa, koska mikään tiedotusväline ei ole huomioinut niin paljon perussuomalaisia kuin Yle.

YLEN hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen (kok.) sanoo, että kokoomuksen pitkäaikainen idea on ollut Ylen saamien indeksikorotusten jäädyttäminen.

– Summaan on nyt laskettu, että ikään kuin indeksi olisi jäädytetty koko vaalikauden, Satonen sanoo.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin on laskettu, että YLE:n indeksin palauttaminen vuoden 2019 tasolle nipistäisi Yleltä 56,7 miljoonaa euroa. Jäädytystä koskeva ensimmäinen vuosi olisi 2024.

Kokoomus myös poistaisi Ylen televisio- ja radiorahastosta saaman korvauksen alennettu 10 prosentin arvonlisäverokannan. Tästä Satonen puhuu selkeästi leikkauksena ja yritystukien karsimisena.

– Meillä on esitys, että nostettaisiin arvonlisäveroa isommaksi.

Satonen painottaa, että asiat ratkaistaan vaalien jälkeen.

– Siitä pitää minun mielestäni ehdottomasti pitää kiinni että Yleä ja sen rahoitusta koskekvat päätökset tehdään parlamentaarisesti yhdessä, riippumatta siitä mikä on hallituspohja.