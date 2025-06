Vihreät tavoittelee hallitusvastuuta – Sofia Virta jatkaa puheenjohtajana

Virran vihreässä visiossa Suomi on kansainvälinen ja liberaali maa, joka kuroo vaikean taloustilanteen umpeen rohkeilla ratkaisuilla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hyvinvointivaltion ylläpitämiseen vihreitä tarvitaan nyt kenties enemmän kuin koskaan aiemmin, sanoi vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta puheessaan puoluekokouksen alkajaisiksi Hämeenlinnan Aulangolla. Virta huomautti, ettei hyvinvointivaltio ole itsestäänselvyys. Se on valinta, joka rakentuu poliittisista päätöksistä.

Hän sanoi vihreiden tekevän töitä sen eteen, jotta puolue on valmis hallitusvastuuseen sen jälkeen, kun kahden vuoden kuluttua on käyty eduskuntavaalit. Virta totesi myös, ettei puolue ole luopunut tavoitteestaan kaataa nykyinen Petteri Orpon (kok.) hallitus, joka hänen sanojensa mukaan on historian huonoin.

- Tulevaisuutta rakentavissa päätöksissä me vihreät olemme olleet monessa asiassa tämän yhteiskunnan kirittävä ja suuntaa näyttävä voima. Meitä tarvitaan näyttämään suuntaa nyt, kun hallitus hukkaa aikaa, haparoi ja horjuttaa kaikkea sitä, mille suomalainen yhteiskunta on rakennettu, mukaan lukien uskoa siihen, että kaikki kyllä järjestyy ja heikoimmassa asemassa olevia ei jätetä kyydistä, Virta linjasi.

Vihreät verottaisi enemmän kaikkea sitä, mikä tuhoaa yhteiskunnan, saastuttamista ja haittoja.

VIRTA esitteli puolueväelleen vihreän vision, näkemyksensä siitä, millainen on tulevaisuuden Suomi, jos vihreät saa päättää. Se on itsenäinen kokoaan suurempi maa, joka ”onnistui tekemään sen taas: onnistui rakentamaan hyvinvointia, osaamista, sivistystä ja tasa-arvoa samalla, kun kuroi vaikean taloustilanteen umpeen rohkeilla, reiluilla ja kauas katsovilla ratkaisuilla”.

Vihreiden visiossa tulevaisuuden Suomi olisi kansainvälinen ja liberaali maa, joka näytti esimerkkiä siitä, miten saavutetaan hiilinegatiivinen ja luontopositiivinen yhteiskunta valitsemalla kunnianhimo, tutkittu tieto sekä tahto torjua ilmastokriisiä ja luontokatoa.

Virta kävi puheessaan läpi listan myös taloudellisista toimista, joiden avulla visio on mahdollinen.

- Me verottaisimme enemmän kaikkea sitä, mikä tuhoaa yhteiskunnan, saastuttamista ja haittoja, ja kevyemmin sitä, mitä haluamme enemmän eli työtä ja yrittäjyyttä.

Virta myös painotti, että pohja kriisinkestävyydelle luodaan rauhan aikana.

- Kova turvallisuus ja muu yhteiskunnan kehittäminen eivät ole toisistaan irrallisia – kansalaisen ei voida odottaa tunnistavan oikeaa tietoa väärästä, jos tähän ei vaikkapa koulutusjärjestelmässä anneta valmiuksia. Maanpuolustushengen ylläpito vaatii, että valtio tekee kansalaisilleen hyviä päätöksiä ja tulevaisuus näyttäytyy toiveikkaana.

VIHREIDEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen arvosteli Hämeenlinnan kokouksessa hallitusta siitä, että se linjasi Naton huippukokouksessa puolustusmenojen nostamisesta ilman, että tavoitteelle olisi haettu kaikkien puolueiden hyväksyntää. Tynkkysen mielestä on hämmästyttävää, että hallitus on sitomassa nykyisen hallituksen lisäksi kahden seuraavan hallituksen käsiä rahankäytön suhteen näin kevyesti. Tynkkynen kommentoi asiaa vihreiden puoluekokouksen yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi torstaina, että Suomi tukee Naton puolustusmenotavoitteen nostamista yhteensä viiteen prosenttiin suhteessa jäsenmaiden bruttokansantuotteeseen.

PUOLUEKOKOUS jatkuu sunnuntaihin.

Virta on johtanut puoluetta kaksi vuotta ja jatkaa edelleen. Hänelle ei ilmaantunut haastajia määräaikaan mennessä.

Vihreille valitaan lauantaina varapuheenjohtajat. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen ja kansanedustaja Bella Forsgrén eivät halua jatkaa puoluejohdossa.

Vihreiden kannatus oli 8,7 prosenttia tuoreessa Ylen eduskuntavaalien kannatuskyselyssä. Puolue oli vasta kuudenneksi suosituin muun muassa vasemmistoliiton jälkeen.

Juttua päivitetty kello 13.15.