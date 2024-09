Vihreätkin mukana epäluottamuslauseessa Taviolle – “Olemme olleet hyvin yllättyneitä ja pettyneitä”

SDP aikoo esittää ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Taviolle (ps.) epäluottamusta ja kutsuu muut oppositioryhmät tähän mukaan. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on perustellut asiaa viestipalvelu X:ssä.

– On kestämätöntä, että Suomi on jättäytymässä pois elintärkeästä Ukrainan jälleenrakentamiseen liittyvästä tasa-arvoliittoumasta. Hallitus on epäonnistunut pitämään kiinni Suomen yhteisestä ulkopoliittisesta linjasta. Tasa-arvon, tyttöjen ja naisten sekä vähemmistöjen asioiden edistäminen ovat aina olleet Suomen ulkopolitiikan keskiössä, Tuppurainen kirjoittaa.

– Ministeri Tavion päätös ei ole pääministeri Petteri Orpon mukaan hallituksen linjan mukainen. Tämän vuoksi SDP aikoo esittää ministeri Taviolle epäluottamusta ja kutsuu muut oppositioryhmät mukaan, Tytti Tuppurainen sanoo.

Tarkalleen ottaen Orpo on sanonut, että hänestä olisi ollut täysin hallituksen linjauksen mukaista osallistua tasa-arvoliittoumaan. Orpon mukaan Tavion yksittäinen päätös ei muuta Suomen ulkopolitiikan linjaa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä yhtyy SDP:n esitykseen epäluottamuslauseesta ministeri Taviolle.

– Tavion toiminta on täysin kestämätöntä, eikä ministeri nauti luottamustamme, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen sanoo X:ssä.

VIHREIDEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kertoo Demokraatille, että vihreä eduskuntaryhmä on mukana esittämässä epäluottamuslausetta ministeri Taviolle.

– Katsomme, että Tavion toiminta poikkeaa ihan olennaisesti Suomen pitkäaikaisesta ulkopolitiikan linjasta ja myös Orpon hallituksen virallisesta linjasta. Se on haitallinen sekä Suomen maineelle että Ukrainalle. Meille tyttöjen ja naisten oikeuksien puolustaminen ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat politiikan ydinkysymyksiä, joihin suhtaudumme hyvin vakavasti. Sen takia olemme olleet hyvin yllättyneitä ja pettyneitä siihen millä tavalla Tavio on tässä tilanteessa toiminut, Tynkkynen sanoo.

– Epäluottamuslause yksittäiselle ministerille on hyvin järeä työkalu mutta jos hallitus ei kykene tätä ongelmaa ratkaisemaan, niin se on varmastikin sellainen, jota kannattaa käyttää, Oras Tynkkynen jatkaa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoo Demokraatille, että keskustaa jää odottamaan virallista yhteydenottoa SDP:stä, jos sellainen tulee. Hän ei siis vielä ota kantaa, onko keskusta mukana epäluottamuslauseessa.

Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo toteaa, että kuulee epäluottamuslauseesta vasta nyt, joten hän ei pysty vastaamaan, onko siinä mukana vai ei.

– Pitää tutkia epäluottamuslause ja katsoa, ketkä siinä ovat mukana, hän toteaa.

Lisätty Harry Harkimon kommentti kello 14.53.

