Vihreiden Hyrkkö odottaa Orpolta kommentteja: ”Missä pääministeri luuraa, kun sisäministeri sooloilee Suomen ulkosuhteilla?”

Kansanedustaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö ihmettelee pääministeri Petteri Orpon (kok.) vaiteliaisuutta sisäministeri Mari Rantasen Espanja-puheista. Rantanen on vaatinut Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Demokraatti Demokraatti

Hyrkön mukaan Rantasen reaktio Ceutan tilanteeseen noudatti laitaoikeiston pelikirjaa, jossa yllättävä tilanne valjastettiin seurauksista piittaamatta oman poliittisen agendan keppihevoseksi.

– Vastuullisilta poliitikoilta vaaditaan pään pitämistä kylmänä pelonlietsonnan sijaan. EU:n yhtenäisyys on kiistatta Suomen kansallinen etu. Siksi Suomen tulisi vaalia solidaarisuutta eikä hiekottaa sitä, Hyrkkö sanoo tiedotteessa.

Hyrkkö nosta esiin, että hallituksen sisältä Rantasen puheita on kritisoinut ainakin opetusministeri Anders Adlercreutz (r.). Rantasen puheita kommentoinut puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) oli Hyrkön mukaan kritiikissään ”aavistuksen epämääräisempi”.

Hyrkkö huomauttaa, että sen sijaan valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on vielä tänään puolustellut Rantasen puheita. Purra kommentoi asiaa aamulla ennen valtiovarainministeriön sisäisten budjettineuvottelujen alkua. Hyrkkö uumoilee tämän tarkoittavan, että myöskään Rantanen ei aio myöntää mokanneensa.

– EU:n yhtenäisyyden horjuttaminen ja Suomen liittolaisten höykyttäminen oman profiilin nostamiseksi osoittaa ministeriltä erittäin heikkoa arvostelukykyä. Missä pääministeri luuraa, kun hallituksen linja on levällään ja sisäministeri sooloilee Suomen ulkosuhteilla, Hyrkkö kysyy.

Hyrkkö muistuttaa, että siirtolaismäärät saattavat tulevaisuudessa kasvaa monesta syystä. Hyrkön mukaan Ceutan tapauksessa on vahvoja viitteitä masinoiduista tapahtumista.

– Siirtolaisten hyväksikäyttö toimii painostuskeinona Eurooppaa kohtaan juuri nyt nähtyjen paniikkireaktioiden takia. Rantasen puheet olivat malliesimerkki painostuksen toimivuudesta, Hyrkkö moittii.

Uutista korjattu klo 14.08: jutussa luki aiemmin hallituksen sisäiset budjettineuvottelut, kun kyseessä ovat valtiovarainministeriön sisäiset budjettineuvottelut.