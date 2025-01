Vihreiden kansanedustajien X-pako on liki totaalinen – nyt muut eduskuntapuolueet linjaavat kantansa

Demokraatti selvitti, että lähes kaikki vihreiden kansanedustajat ovat lopettaneet tai lopettamassa viestipalvelu X:n käytön. Vihreät jätti myös puolueena X:n. Muista eduskuntapuolueista juuri tällä hetkellä vain SDP pohtii X-tilin käyttöään ja päätös on luvassa lähiaikoina. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Vihreät tiedotti eilen päättänyt lopettaa viestinnän aiemmin Twitterinä tunnetussa viestipalvelu X:ssä. Näin tekee myös puolueen puheenjohtaja Sofia Virta.

Demokraatti pyrki selvittämään, aikovat kaikki vihreiden kansanedustajat toimia samoin kuin Virta. Samoin otettiin selvää, seuraavatko muut puolueet vihreiden esimerkkiä. Kaikilla eduskuntapuolueilla on X-tili – vihreilläkin, vaikkei enää aktiivinen.

Demokraatin puhelimitse ja tekstiviestitse tekemästä kyselystä selviää, että muut eduskuntapuolueet eivät ole X:ää jättämässä, ainakaan toistaiseksi.

– Olemme pohtineet asiaa, mutta toistaiseksi emme ole lähdössä. Mikään somekanava ei ole täysin ongelmaton. Myös Metan palveluissa ja TikTokissa on isoja haasteita, joihin olemme ottaneet kantaa muun muassa teknologiapoliittisessa ohjelmassa, mutta emme ole juuri nyt lähdössä myöskään niistä. Jokainen vasemmistoliiton poliitikko tekee itse omat ratkaisunsa sen suhteen, että missä somekanavissa on läsnä, Vasemmistoliiton puoluesihteeri Anna Mäkipää kertoo.

VASEMMISTOLIITON europarlamentaarikko Jussi Saramo ilmoitti joulukuussa lopettavansa X:n käytön. Vasemmistoliiton pää-äänenkannattaja Kansan Uutiset kertoi viime viikon perjantaina X:ssä, ettei se päivitä enää tiliään.

Sdp:n kansanedustaja, entinen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) on ollut aktiivinen ihmetellessään maamme hallitusta läsnäolosta viestipalvelu X:ssä. Jo marraskuussa X-tilinsä jäädyttänyt Harakka on tehnyt peräti kolme kirjallista kysymystä aiheesta lyhyen ajan sisällä.

Harakka kyseenalaistaa Suomen julkisen vallan läsnäolon X-alustalla katsoen, että sen omistaja Elon Musk käyttää sitä poliittiseen painostamiseen sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Osa oikean laidan kansanedustajista on tervehtinyt Muskin mukanaan tuomia muutoksia ilolla. Kokoomuksen Tere Sammallahti luonnehtii Twitterin aikana kehitettyä aikaisempaa faktantarkistusta vasemmistolaiseksi.

– Saatoit saada bannit muun muassa: arvosteltuasi Venäjää, todettuasi sukupuolia olevan kaksi, jäätyäsi vasemmistolaisten massaraportoinnin alle. X on paljon vapaampi ja parempi nyt kuin silloin, Sammallahti kirjoittaa X:ssä.

VIHREIDEN puheenjohtaja Sofia Virta totesi eilisessä vihreiden tiedotteessa, ettei hän eivätkä vihreät halua olla miltään osin tukemassa X:n omistukseensa hankkiman Elon Muskin toimintaa.

– Tapa, jolla hän on alustan valjastanut lähinnä omaa poliittista agendaansa edistäväksi on vastenmielinen, Virta kirjoitti.

Virta katsoo, että Musk ja X pyrkivät omalla toiminnallaan tarkoituksenmukaisesti lisäämään vastakkainasettelua ja polarisaatiota yhteiskunnassa.

Perussuomalaiset ilmoitti puheenjohtajansa suulla samana päivänä kuin vihreät ilmoitti jättävänsä X:n, että se ei ole lähdössä.

– Perussuomalaiset pysyy X:ssä ja kaikilla muillakin somealustoilla, joilla voi poliittisesti viestiä ja tavoittaa ihmisiä. Mitä vapaammin, sitä parempi, Riikka Purra päivitti alustalla.

– Sensuurin puute johti tappion tunnustamiseen. Vihreistä ei ole pärjäämään faktoilla ja väittelyssä, heidän pitää saada vaientaa vastustajansa, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kommentoi eilen X:ssä vihreiden päätöstä.

KOKOOMUKSEN puoluesihteeri Timo Elo kertoo, että juuri nyt puolueessa ei ole käyty keskustelua X:stä.

– Aiemmin joskus on keskusteltu, toistaiseksi ei ole tehty linjapäätöstä, hän kertoo ja ennakoi, että keskustelu kyllä jatkuu.

Jos kokoomus päätyisi joskus lähtemään X:stä, Elo ennakoi, että lähtö todennäköisesti koskisi melko laajasti puolueen päättäjiä.

– Toki jokainen tekee oman ratkaisunsa, jos tällainen tehtäisiin.

Elo itse on X:ssä. Hän kertoo seuraavansa jonkin verran keskustelua, muttei osallistu siihen juurikaan.

Vihreiden ratkaisua kokoomuksessa ei ole analysoitu.

– Tietenkin on hyvä, jos ollaan kaikilla alustoilla mukana ja käydään demokraattista keskustelua. Sitten tietenkin pitää miettiä, olisiko jostain parempi tulla pois. Useinhan poissaolo ei ole hyväksi, mutta onhan se kannanotto aina, Elo pyörittelee.

KESKUSTAN puoluesihteeri Antti Siika-aho toteaa, että keskustassa ei ole käyty keskustelua X:stä lähtemisestä.

– En tiedä puoluejohdon jäsenten omia mietteitä. Puolueena ei toistaiseksi ole katsottu olevan tarpeen sieltä lähteä.

– Itse olen kyllä ja ainakin toistaiseksi aion X:ssä olla, vaikka se algoritmien ja X:n politiikkamuutosten myötä häiritsevältä monesti näyttääkin, Siika-aho sanoo myöntäen henkilökohtaisesti tarkkailevansa, onko hänen järkevää pysyä palvelussa.

– Lähiviikot ja kuukaudet varmaan näyttävät… Itse voi olla myös vähän toivon viestiä luomassa, sekin on kuitenkin foorumi, jossa pystyy myönteistäkin otetta tuomaan esiin. Siksi en vielä katso tarpeelliseksi, että pitäisi jonnekin muualle lähteä.

KRISTILLISDEMOKRAATTIEN puoluesihteeri Mikko Rekimies kertoo niin ikään, ettei puolueessa ole ainakaan vielä käytä millään tavalla keskustelua X:stä lähtemisestä.

Hän arvioi, että jos keskustelu kiihtyy, se saattaa tulla ajankohtaiseksi KD:ssäkin.

– En ainakaan henkilökohtaisesti näkisi, että tässä vaiheessa oltaisiin puolueena tekemässä muutoksia. Toki on kansanedustajien ja puolueaktiivien jokaisen oma päätös, missä kanavissa ovat, hän kommentoi.

Rekimies on itse X:ssä, mutta kertoo, ettei ole aktiivinen.

Vihreiden päätöksestä Rekimies toteaa, ettei näe kovin dramaattisena, että että jokin järjestö, puolue tai yksittäinen henkilö lähtee X:stä. Keskustelun kannalta hän ei näe hyvänä sitä, jos somekanavat blokkiintuisivat niin, että toiset puolueet ovat jossain ja toiset jossain muualla.

– Yleisen yhteiskunnallisen keskustelun kannalta pidän hyvänä, että kaikki olisivat samoissa kanavissa.

Liike Nytin puoluesihteeri Petteri Redsven kertoo tekstiviestitse, että Liike Nyt ja myös sen puheenjohtaja Harry Harkimo pysyvät X:ssä. Redsven itse ei palvelussa ole.

RKP:N puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz kertoo puolueensa vähentäneen toimintaansa X:ssä varsin tuntuvasti.

– Olemme vielä alustalla, mutta arvioimme tilannetta ja mihin suuntaan se kehittyy. Tulemme aktivoitumaan niin Threads- kuin Bluesky-alustoilla.

Adlercreutz pitää täysin kiistattomana, että keskustelu X:ssä on rajusti polarisoitunut. Myös disinformaation määrän kasvusta on hänen mukaansa vahvaa näyttöä Elon Muskin tekemien muutosten myötä.

– Pidän tätä itse huolestuttavana kehityksenä. Pidän myös äärimmäisen ongelmallisena sitä, että Musk tilanteessa, jossa hän sekä ohjaa algoritmeja että on kytkeytynyt USA:n tulevaan hallintoon, ottaa julkisesti ja vahvasti kantaa liittolaisten sisäpolitiikkaan.

– Tämä vielä tavalla, jonka voidaan katsoa olevan varsin yhteneväinen Putinin pyrkimysten kanssa, esimerkiksi Muskin tukiessa AfD:tä, ottaen huomioon mitä puolue ajattelee niin Venäjästä kuin Ukrainan tukemisesta.

Adlercreutz kertoo viestineensä jo pidempään myös Threads- ja Bluesky -alustoilla. Toistaiseksi hän on pysynyt myös X:ssä.

– Samaan aikaan kun ajattelen, että alustan kehitys on hyvin huolestuttava on myös niin, että alustan ja keskustelun laatu ei parane sen kautta, että maltilliset äänet häviävät sieltä.

OPETUSMINISTERINÄ hän kertoo olevansa huolissaan lisääntyvästä disinformaatiosta.

– Suomessa medialukutaitoon on panostettu paljonkin ja resilienssin näkökulmasta se on keskeinen taito. Jos median aseman saavuttaneella alustalla ei ole toimivia ja luotettavia työkaluja totuuden erottamiseksi valheesta, niin meillä on ongelma.

Myös valtioneuvosto on toistaiseksi päättänyt jatkaa X:ssä. Adlercreutz kertoo tukevansa komissaari Henna Virkkusen (kok.) pyrkimyksiä varmistaa, että somealustat noudattavat EU:n pelisääntöjä.

– Voi myös olla tarvetta täsmentää sääntelyä. Nykyisellään sosiaalisen median alustoja on hyvin helppo käyttää tavalla, joka ei ole demokratian tai oikeusvaltion näkökulmasta kestävää. Viimeisimpänä esimerkkinä Venäjän vaikuttamiset niin Romanian kuin Moldovankin vaaleissa. Siksikin on tärkeää, että meillä on alustoja velvoittavaa sääntelyä.

Venäjä on kiistänyt vaalivaikuttamisen.

JO ENNEN vihreiden maanantain ilmoitusta X:stä oli poistunut muun muassa entinen vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja Helsingin pormestariehdokas Atte Harjanne.

Palvelusta ei löydy enää tiliä myöskään Fatim Diarralta eikä Alviina Alametsältä. Tiina Elo, Oras Tynkkynen ja vihreiden puoluesihteeri Anna Moring kertovat X:ssä lopettavansa alustan käytön. Näin ilmoittaa tekevänsä myös varapuheenjohtaja Silja Keränen.

Toistaiseksi vihreiden kansanedustajista Bella Forsgrenillä, Pekka Haavistolla, Hanna Holopaisella, Inka Hopsulla, Saara Hyrköllä, Krista Mikkosella ja Jenni Pitkolla on vielä tili X:ssä.

Forsgren, vihreiden varapuheenjohtaja, kertoo Demokraatille aikovansa poistua palvelusta. Myös Hyrkkö sanoo lopettaneensa käytännössä viestinnän alustalla, mutta tiliään hän ei aio lopettaa.

– En halua feikki-Hyrkköjä sinne pyörimään, Hyrkkö sanoo.

SYIKSI hän mainitsee Elon Muskin “täysin häikäilemättömän agendan tukea ääri- ja laitaoikeistoa, (myös Euroopassa), sekä raivata tilaa disinformaatiolle ja vihapuheelle”.

– Keskusteluakaan siellä ei ole voinut aikoihin enää käydä, kun trolleja ja törkyä on jo niin paljon. Harmittaa kyllä, että aiemmin toimiva alusta on mennyt ihan pilalle.

Hanna Holopainen kertoo viestivänsä X:ssä harvoin. Hän ei toistaiseksi aio poistua palvelusta kokonaan.

– Ajattelen, että on hyvä seurailla mitä siellä tapahtuu, mutta en varmaan viesti siellä nyt aktiivisesti.

Puolueen päätöksestä Holopainen kertoo olevansa samoilla linjoilla.

– Toivoisin ja olettaisin, että vihreiden puolueena tekemä linjaus johtaa siihen, että moni muukin harkitsee omaa läsnäoloaan siellä.

Voiko tästä seurata se, että vihreät jäävät joistakin keskusteluista ulkopuolelle, jos muut eivät seuraa perässä?

– Sellainen riski saattaa olla. Voihan tämä jossakin määrin aiheuttaa epämukavuutta, että pitää miettiä keinoja, joilla viestiä saadaan läpi, mutta joskus pitää näyttää esimerkkiä ja olla periaatteellinen. Ehkä tässä kohtaa se oli sitten tämä.

Inka Hopsu, eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja, siirtyy jatkossa Blueskyn käyttäjäksi. Tosin hän ei katso olleensa erityinen aktiivinen X:ssä aiemminkaan. Myös Hopsu kuitenkin jättää X:ään tilinsä, ettei tunnus päädy muiden käyttöön.

– Olen vähentänyt X:n käyttöä jo pidempään ja juuri nyt en sitä käytä lainkaan, mutta en ole vielä tehnyt lopullista ratkaisua tilin poistamisesta, kommentoi puolestaan vanhempainvapaalla tällä hetkellä oleva kansanedustaja Jenni Pitko.

Myös eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Krista Mikkonen sanoo vähentäneensä aktiivisuuttaan X:ssä. Hänen ajatuksensa on, ettei hän käytä kanavaa enää jatkossa. X:n lisäarvo on hänelle ollut hyvät keskustelut metsä- ja ympäristöasioista. Mikkosen mukaan monet aiheen asiantuntijat ovat siirtyneet jo Blueskyhyn ja Threadsiin, jossa hän aikoo itsekin aktivoitua.

– Toivottavasti muut kanavat toimivat paremmin yleisenä poliittisena keskustelukanavana. X:n kelpoisuushan siinä on ollut pitkän aikaa mennyttä, Mikkonen katsoo.

Käytännössä vihreiden 13 kansanedustajasta peräti 10 ei tällä hetkellä käytä X:ää. Samaan joukkoon ovat kommenttiensa perusteella luettavissa lähestulkoon myös kaksi muuta kansanedustajaa, Hanna Holopainen ja Jenni Pitko. Vain Pekka Haaviston, jota ei saatu kiinni, kanta jäi selvittämättä.

SDP:N puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoo, että puolueessa käydään jatkuvasti keskustelua eri viestintäkanavien käytöstä. Hänen mukaansa X:n suurimmat haasteet ovat muun muassa kärjekäs keskustelukulttuuri ja disinformaation leviäminen.

– SDP on sosiaalisen median periaatteissaan sitoutunut ottamaan vakavasti sen, että kommenteissa käydyt keskustelut ovat asiallisia ja rakentavia. X:n moderointi ei käytännössä ole mahdollista, Näkkäläjärvi viestittää.

– Viimeisimpänä ja erittäin vakavana ongelmana X:ssä on sen omistaja Elon Muskin sekaantuminen Euroopan asioihin ja tuki äärioikeistolle, hän jatkaa.

Näkkäläjärvi sanoo, ettei X ole moneen vuoteen ollut SDP:n tärkeimpiä viestintäkanavia ja että puolue tavoittaa siellä melko huonosti omia kohderyhmiään.

– Käymme parhaillaan keskustelua kanavan käytön tulevaisuudesta ja teemme päätöksiä lähiaikoina, Näkkäläjärvi summaa.

Tarkoittaako tämä sitä, että SDP puolueena harkitsee X:n jättämistä? Mitä tekisi puoluejohto, jos puolue lähtisi?

– SDP:n X-tilin tulevaisuus on paraikaa harkinnassa. En lähde ennakoimaan päätöksiä. Puolueen kansanedustajat, puoluejohto ja puolueaktiivit päättävät tietenkin itse henkilökohtaisten sosiaalisen median tiliensä käytöstä.

Sinua ei näy enää X:ssä, koska lähdit ja miksi?

– Luovuin henkilökohtaisesta X-tilistäni joulun alla. En kokenut X:n käyttöä enää itselleni tarkoituksenmukaisena ajankäyttönä, Näkkäläjärvi vastaa.