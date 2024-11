Vihreiden vaihtoehtobudjetti julki – puolue haluaisi käyttöön laajan terveysveron

Vihreät julkisti vaihtoehtobudjettinsa ensimmäisenä oppositiopuolueena perjantaina. Puolue sanoo sopeuttavansa vaihtoehdossaan valtion taloutta yhtä paljon kuin hallitus, mutta kestävästi ja oikeudenmukaisesti, uskoa tulevaisuuteen luoden. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vihreät esimerkiksi keventäisi pieni- ja keskituloisten työn verotusta noin 260 miljoonaa euroa hallitusta enemmän ja siirtäisi verotuksen painopisteen haittojen verotukseen.

Erityisesti vihreät leikkaisi ympäristölle haitallisia suoria tukia ja verotukia yli 700 miljoonan euron edestä.

- Summa on suuri, mutta vaikea taloustilanne edellyttää vaikeita päätöksiä, puolue toteaa vaihtoehtobudjetissaan.

Osana “vihreää verouudistusta” puolue muun muassa luopuisi asteittain fossiilisten työkonepolttoaineiden alennetusta verokannasta (220 miljoonaa euroa), vähentäisi turpeentuotannon tukemista (104 miljoonaa euroa), puolittaisi puunpolton verotuen (220 miljoonaa euroa) ja karsisi teollisuuden sähköistämisen tukea (150 miljoonaa euroa).

Puolue myös korottaisi kaivosveroa reippaasti kohti verrokkimaiden tasoa (150 miljoonaa).

- Toivon, että tämä on sellainen lista, joka löytää tiensä myös hallituksen pöydälle, koska puheet siitä, että on pakko leikata lapsilta ja nuorilta, koska kaikki laarin pohjat on käyty, ei pidä paikkaansa, sanoi vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.

Luonnonsuojeluun vihreät laittaisi 250 miljoonaa enemmän kuin hallitus ja suojelisi summalla ympäristövaliokunnan puheenjohtajan Krista Mikkosen mukaan kymmenkertaisen määrän valtion vanhoja metsiä verrattuna hallituksen “satumetsiin”.

LISÄKSI vihreät muun muassa ottaisi käyttöön laajan terveysveron (200 miljoonaa euroa), jolla voisi vaikuttaa ihmisten elintapoihin niin, että terveellinen vaihtoehto olisi aina edullisempi. Se ehkäisisi terveyshaittoja ja säästäisi siten julkisia varoja, puolue katsoo.

- Se on Sosten malli, jonka pitäisi olla myös toteuttamiskelpoinen, sanoi Mikkonen.

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön Sosten mallissa raja-arvot perustuvat Sydänmerkki-kriteeristöön ja veron suuruus riippuisi tuotteen sokerin ja suolan määrästä sekä kovan rasvan määrästä ja laadusta.

VIHREÄT peruisi hallituksen leikkaukset muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuriin ja ammatilliseen koulutukseen ja parantaisi pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa yli 300 euroa ja opiskelijoiden toimeentuloa 170 euroa kuukaudessa verrattuna hallitukseen. Koulutukseen puolue panostaisi 365 miljoonaa euroa enemmän kuin hallitus. Vihreät laskisi myös kirjallisuuden arvonlisäveron nollaan.

Vihreiden edustajilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa heidän tehokkaimpia keinojaan työllisyystilanteen kohentamiseksi.

- Ihmisten tulee voida hyvin ja heillä pitää olla osaamista, vastasi Virta.

Hän sanoi, että esimerkiksi nuorten aikuisten kohdalla mielenterveysperusteiset eläköitymiset ovat räjähdysmäisesti kasvaneet ja tähän on saatava muutos.

Puolue esittää myös muun muassa pakolaiskiintiön nostamista 1 500 henkilöön nykyisestä 500 henkilöstä ja paperittomien terveydenhuoltoon kohdennettujen leikkausten poistamista.

Puolustukseen, poliisiin ja muuhun turvallisuuteen vihreät laittaisi rahaa yhtä paljon kuin hallitus.

STT / Sanna Nikula