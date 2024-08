Vihreiden Virralta raju epäilys hallituksen suuntaan: “Hokkus pokkus, me olemmekin järjestelmässä, jossa…”

Puheenjohtaja Sofia Virta ilmoitti vihreiden eduskuntaryhmän kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa, että vihreiden tavoite alkavalle poliitikan syksylle on kaataa Orpon hallitus. Johannes Ijäs Demokraatti

– Pidämme Orpon hallituksen päätöksiä laajasti eri politiikan saroilla Suomelle haitallisina.

Virta totesi, että “toivottavasti jouluna meillä ei enää ole tällaista hallitusta”.

– Lähtökohtaisesti aina ajattelen, että pitää pyrkiä rakentamaan siltoja ja tarjoamaan keinoja. Näin me tulemme myös tekemään. Hallitus voi tehdä myös parempia päätöksiä. He voivat myös ilman kasvojensa menetystä perääntyä näistä huonoista päätöksistä.

Virta näkee kokoomuksen suostuneen tekemään epäinhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa, jotta saa leikata rajusti. Perussuomalaiset taasen on hänen mukaansa suostunut leikkaamaan pienituloisiltakin, kunhan tehdään epäinhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa.

Vastaavanlaista kritiikkiä on kuultu myös SDP:stä ja vasemmistoliitosta.

Virta syytti hallitusta myös “sekoilusta” ja katsoo, että siltä puuttuu visio.

– Suomi tarvitsee nyt vellomisen sijaan ratkaisuja, vastakkainasettelun sijaan sitä, että halutaan yrittää ymmärtää sitä toistakin osapuolta ja rakentaa toivoa ja siltoja.

VIRTA totesi vihreiden jakavan hallituksen haasteen talouden tasapainottamisesta, mutta jatkoi, ettei hallitus ole onnistumassa asiassa.

– Pahimmillaan visiottomuus, joka me nyt nähdään, itse asiassa ajaa Suomen pieneksi baananivaltioksi, joka tuottaa vessapaperia ja turkiksia Kiinan ja jämähtää saastuttavaan alkutuotantoon, Virta sanoi.

– Ja jopa niin sanotussa parhaassa tilanteessa tämän hallituksen epäjohdonmukaisella ja sekavalla politiikalla (Suomi) ehkä päätyy vedynviejäksi saksalaisille. Se voi kuulostaa hyvältä, mutta todellisuudessa se tarkoittaisi sitä, että siinä sitten seuraisimme sivusta, miten verrokkimaat keräväät korkeamman jalostusasteen teollisuuden hyödyt, työpaikat ja hyvinvoinnin. Siihen meillä ei ole kyllä pienenä maana varaa, hän jatkoi.

Virta penäsi Suomen kehittämistä innovaatioiden ja investointien kärkimaaksi.

HALLITUKSELTA puuttuu Virran mukaan myöskin visio väestön ikääntymiseen vastaamiseksi.

Hän puhui paljon työperäisen maahanmuuton puolesta. Orpon hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa hän moitti rasistiseksi, epäoikeudenmukaiseksi ja syrjiväksi. Hänen mukaansa ei ole ihme, jos Suomeen työtä tekemään tulleet päättävät lähteä täältä.

Virta sanoi myös, että hallitus ruokkii varjoyhteiskuntia.

– Leikataan kotouttamisesta, järjestötyöstä ja sosiaaliturvasta. Se ei itse asiassa ole kenenkään etu. Osa voi ajatella, että nämä eivät kosketa minua, minä en kuulu siihen ryhmään, mutta ne koskettavat siinä kohtaa juuri meistä jokaista, kun me tuolla kadulla joudumme miettimään, että onko turvallista kävellä ja olla. Me joudumme miettimään, että voivatko meidän lapsemme mennä rauhassa illalla harrastuksiinsa tai joudumme miettimään, ryöstetäänkö meidän ikääntyviä vanhempia.

– Ihmisten työntäminen poliittisin valinnoin reunoille on hemmetin huonoa politiikkaa. Se on vaarallista politiikkaa.

Virta sanoi myös, että Suomessa esiintyy tällä hetkellä naisvihaa, jota äärioikeisto ruokkii. Hän varoitti, että se saattaa levitä salakavalasti.

– Se on aitoa ongelma, johon pitäisi havahtua ja tämä hallitus toimii päinvastoin.

VIRTA käsitteli totta kai myös hallituksen ilmasto- ja luontopolitiikkaa.

Hänen mukaansa hallitus ei ole tuonut tämän kauden aikana yhtäkään esitystä, joka parantaisi luonnon tilaa.

Hän lisäsi, että onneksi ennallistamisasetus meni läpi hallituksen “itkusta ja potkusta huolimatta”.

Raakkuskandaali osoittaa Virran mukaan surullisella tavalla, miten heikkoa hallituksen johtaminen on.

Virta puhui myös hallituksen “sotebluffista” ja sanoi sitä törkeäksi. Esimerkiksi soten kustannusten kasvu ei hänen mukaansa johdu Marinin hallituksen, jossa vihreätkin oli, sote-uudistuksesta.

Virran mukaan hyvinvointialueet tarvitsevat nyt “työrauhaa, työrauhaa ja työrauhaa”. Mittava uudistus ei valmistu nopeasti. Tarvitaan soten korjaamista ja kehittämistä.

VIRTA ja vihreät kannattaa soteen parantamiseksi maakuntaveroa. Hallituksen on hänen mukaansa käynnistettävä myös työ soten rahoituskriteerien muuttamiseksi.

Kriteereissä painoa pitäisi olla hoitojonojen purkamisella ja palveluiden vaikuttavuudella.

Hyvinvointialueiden alijäämän kattamisen velvoitteen aikaa täytyy pidentää.

Virran mukaan täytyisi myös selvittää, olisiko Suomessa järjestää lakisääteisiä ennaltaehkäiseviä palveluita.

Virta ei näe juuri tällä hetkellä hyvinvointialueiden yhdistämistä ratkaisuksi. Vihreät eivät olisi alun perin näin montaa aluetta esittäneet, mutta kun mallista on päätetty, olisi Virran mukaan järjetöntä lähteä nyt muutoksiin.

– Silloin meillä käynnistyisi uudet kierrokset tietojärjestelmien päivityksestä lähtien ja sekin maksaisi.

Tulevaisuudessa alueiden määrääkin täytyy kuitenkin tarkastella.

HÄN antoi hallitukselle palautetta myös sote-järjestöiltä leikkaamisesta.

– Sanokaa minun sanoneen, se paine tulee julkiselle sektorille ja me olemme vielä enemmän kusessa. Minä pelkäänkin, että tämä on itse asiassa hallituksen keppihevonen nimenomaan sille uralle, että pikku hiljaa meidän julkinen terveydenhuoltomme ja sen kantokyky romahtaa. Ihmisten luottamus sosiaali- ja terveyspalveluihin yhä heikkenee. Mitä silloin tapahtuu? Varmasti veronmaksuhalukkuus vähenee ja hokkus pokkus, me olemmekin järjestelmässä, jossa hoitoa saavat he, joilla on vakuutukset kunnossa ja tuotot ohjautuvat terveysjäteille.

Virta sanoo uskovansa, että hallitus ei välitä, vaikka julkinen terveydenhuolto vähenee.

– Toimia ei tehdä sen turvaamiseksi, koska siellä on varmasti taustalla sitä ideologiaa, jossa paremmin sopisi se, että olisi vaikka vain näitä yksityisiä. Minullahan ei ole mitään yksityisiä vastaan, mutta terveysjätit ovat kyllä ongelma, Virta sanoi vaikka lisäsikin näkevänsä sote-järjestelmässä tarpeellisiksi niin julkiset, yksityiset kuin järjestöjen sote-palvelut.