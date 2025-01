Viimeisimmästä kaapelivauriosta epäillyn laivan ankkuri näyttää vaurioituneen – aluksen omistaja kiistää sabotaasin

Ruotsalaiset viranomaiset ovat alkaneet tutkia takavarikoimaansa alusta, jonka epäillään liittyvän Latvian ja Ruotsin välisen tietoliikennekaapelin vaurioitumiseen Itämerellä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ruotsin turvallisuuspoliisin Säpon edustaja Gabriel Wernstedt kertoi ruotsalaismedialle, että aluksella on suoritettu esitutkintaan kuuluvia tutkimuksia.

Latvian ja Ruotsille kuuluvan Gotlannin saaren välisen tietoliikennekaapelin tiedonsiirrossa havaittiin häiriö sunnuntaiaamuna. Maltan lipun alla kulkeva Vezhen-irtolastialus oli ylittänyt kaapelin varhain sunnuntain vastaisena yönä.

Takavarikoitu alus ankkuroitiin sunnuntai-iltana Karlskronaan Ruotsin etelärannikolle. Ruotsalaislehti Expressenin mukaan Wernstedt kertoi Säpon tekevän yhteistyötä rannikkovartioston, asevoimien ja poliisiviranomaisten kanssa.

Ruotsin puolustusvoimat on Expressenin mukaan vahvistanut, että Itämerellä oli sunnuntaina käynnissä suuri Nato-operaatio.

LATVIAN yleisradioyhtiö LSM:n mukaan on syytä uskoa, että jokin ulkoinen tekijä on vaurioittanut kaapelia merkittävästi. Näin arvioi Latvian valtion radio- ja televisiokeskus (LVRTC), jolle kaapeli kuuluu.

Ainakin Aftonbladetin mukaan Säpo epäilee sabotaasia. Myös Ruotsin syyttäjänvirasto kertoi jo aiemmin sunnuntaina, että alus oli takavarikoitu epäiltynä törkeästä tuhotyöstä liittyen Itämerellä vaurioituneeseen tietoliikennekaapeliin.

Syyttäjänviraston tiedotteessa ei kerrottu takavarikoidun aluksen nimeä, mutta ruotsalaismedian tietojen mukaan kyseessä on rahtilaiva Vezhen.

Muun muassa uutistoimisto AFP:n julkaisemassa Vezhenistä Karlskronan ulkopuolella otetussa tuoreessa valokuvassa näkyy, että ainakin yksi aluksen ankkureista näyttää vaurioituneen. Kuvassa ankkurista näyttää puuttuvan sakara, joka vastaavista ankkureista löytyy aluksesta otetuissa vanhoissa valokuvissa.

VEZHEN-ALUKSEN omistaja kertoo bulgarialaiselle uutistoimisto BTA:lle pitävänsä mahdollisena, että alus vaurioitti kaapelia.

Omistajayhtiö Navibulgarin toimitusjohtaja Aleksandar Kaltshev kuitenkin kiistää BTA:lle ja uutistoimisto AFP:lle sabotaasin. Kaltshev sanoi BTA:lle, että kyseessä näyttäisi olevan huonoon säähän liittyvä onnettomuus.

Omistajan mukaan Ruotsin rannikkovartiosto ohjeisti aluksen siirtymään Ruotsin aluevesille kaapelivaurion havaitsemisen jälkeen.

- Ruotsin rannikkovartiosto jahtasi alusta ja ohjeisti sen heidän aluevesilleen, jossa se on nyt ankkurissa tutkinnan jatkuessa, Kaltshev sanoi.

Kaltshevin mukaan aluksella on kahdeksan bulgarialaisen ja yhdeksän myanmarilaisen miehistö. Toimitusjohtaja ei usko, että kukaan miehistöstä olisi vaurioittanut kaapelia tahallaan.

- Toivon, että tutkijat saavat nopeasti selvitettyä, että tässä ei ole kyse tahallisista toimista, vaan huonon sään aiheuttamasta teknisestä onnettomuudesta, ja alus päästetään vapaaksi, Kaltshev sanoi BTA:lle.

LAIVALIIKENNETTÄ seuraavan Marinetraffic-sivuston mukaan alus oli lähtenyt matkaan perjantaina Venäjän Ust-Lugan eli Laukaansuun satamasta. Karlskronasta sen oli määrä jatkaa matkaansa Tanskan Skageniin, jonne sen piti saapua aikataulun mukaan ensi tiistaina.

Marinetrafficin sijaintitietojen perusteella Ruotsin rannikkovartioston alus saattoi sunnuntai-iltana aluksen Karlskronan edustalle. Maanantaina aamupäivällä Ruotsin viranomaisten partioalus ja -vene olivat Vezhenin lähellä.

Bulgarialaisyritys Navibulgarin verkkosivujen mukaan alus kuuluu sen laivastoon. Bulgarialaisten liikemiesten Kiril ja Georgi Domustshievin holdingyhtiö Advance Properties kertoo verkkosivuillaan olevansa Navibulgarin enemmistöomistaja.

DOMUTSHIEVIN veljekset ovat maassaan vaikutusvaltaisia yrittäjiä, jotka olivat kommunismin jälkeisen Bulgarian ensimmäisiä miljardöörejä, kertoo Forbes-lehti. Bulgariassa poliittisesti kytkeytyneitä veljeksiä on julkisuudessa luonnehdittu myös oligarkeiksi.

Itämerellä viime aikoina nähtyjä kaapelivaurioita on kytketty niin kutsuttuun Venäjän varjolaivastoon, jolla tarkoitetaan länsimaisten vakuutusten ulkopuolella toimivia, usein hyvin huonokuntoisia aluksia, joita Venäjä käyttää pakotteita kiertävään öljyvientiin.

Julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella Vezhen on kuitenkin irtolastialus, joka purjehtii EU-maan lipun alla ja jonka enemmistöomistajat ovat niin ikään EU:ssa. Näin ollen alus ei lukeudu varjolaivastoon yleisesti käytetyn määritelmän mukaan. Aluksen julkisista omistusjärjestelyistä ei myöskään löydy ilmeisiä Venäjä-kytköksiä. Vezhen valmistui vuonna 2022 Kiinassa.

Saman varustamon alus on ennenkin ollut viranomaisten huomion kohteena. Navibulgarin Verila-alukselta löydettiin joulukuussa 2023 satojen kilojen suuruinen kokaiinilasti Irlannissa, minkä seurauksena useita miehistön jäseniä pidätettiin huumeiden salakuljetuksesta epäiltyinä.

VAIKKKA alus ei näytäkään suoraan liittyvän Venäjän varjolaivastoon, tapaus herätti jälleen keskustelua Venäjän epäillyistä hybridioperaatioista.

- Turvallisuustilanne on sellainen, että kaikenlaisia kaapeli- ja kaasuputkirikkoja tarkkaillaan nyt valppaasti. Se on yksi osa mahdollista hybridisotaa, kertoo TT:lle ruotsalainen sotilasasiantuntija, everstiluutnantti Joakim Paasikivi, jonka mukaan on selvää, että Venäjä käy hybridisotaa länttä vastaan.

Euroopan unioni ja Nato tekevät tiivistä yhteistyötä Venäjän varjolaivaston suitsimiseksi, sanoi Brysselissä STT:lle EU:n ulkoministerikokoukseen osallistunut Elina Valtonen (kok.).

Valtosen mukaan monia keinoja on otettu käyttöön ja nyt seurataan, miten ne auttavat. Näihin kuuluu esimerkiksi valvonta ja laajempien teknologioiden käyttö, kuten myös tiedonjako EU:n ja Naton sisällä. Valtosen mukaan on myös tärkeää, että EU käyttää koko unionin muskeleita ja painoarvoa ollakseen yhteydessä kolmansiin maihin, joiden lipun alla mahdollisia vaurioita aiheuttaneita varjoaluksia seilaa.

VAURIOITUNEEN kaapelin on kerrottu olevan niin syvällä, ettei vaurion laadusta saada tarkempia tietoa ennen kuin kaapelin korjaustyöt on saatu aloitettua.

Latvian tiedonsiirtonopeuksissa kerrottiin olevan mahdollisesti viivettä, mutta suurimmaksi osaksi vaurio ei näyttänyt vaikuttavan loppukäyttäjiin.

Latvian pääministeri Evika Silina kutsui koolle ministeriötason kokouksen tapahtuneen vuoksi. Pääministerin mukaan Latvia jatkaa yhteistyötä puolustusliitto Naton ja muiden Itämeren maiden kanssa tapahtuneen selvittämiseksi.

- Työskentelemme yhdessä ruotsalaisten liittolaisten ja Naton kanssa tapauksen tutkinnassa, mukaan lukien alueen partioinnissa sekä alueella olleiden alusten tarkastamisessa, Silina kertoi viestipalvelu X:ssä.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 13.53 muun muassa laivan omistajan, sotilasasiantuntija Paasikiven ja ulkoministeri Valtosen kommentein