Viisikko sopi jatkosta mutta Ohisalo jatkoi keskustan murjomista: ”Kuten taululta näitte”

Viiden hallituspuolueen johtajat istuivat keskiviikkona aamupäivällä kriisipalaveriin, jossa puitiin keskustan päätöstä irtautua hallituksen jo sopimasta luonnonsuojelulain esityksestä. Lakiin ympäristövaliokunnassa kirjatut muutokset, päätös poistaa kolme uhanalaisia luontotyyppejä koskevaa pykälää, hyväksyttiin kello 14 alkaneessa eduskunnan täysistunnossa opposition ja keskustan toiveiden mukaisesti äänin 107-78. Neljä hallituspuoluetta kärsi tappion. Simo Alastalo Demokraatti

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi medialle äänestyksen edellä maidon olevan luonnonsuojelulain osalta jo kaatunut. Hallitus kuitenkin jatkaa Marinin mukaan entiseen tapaan sillä erolla, että yhteistyöstä lipeämiset on nyt nähty. Seuraava yhteisestä päätöksestä irtautuva puolue ottaa Marinin mukaan käytännössä vastuun hallituksen kaatamisesta.

Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo tuli istuntosalista ulos pettyneenä.

– Kuten taululta näitte, niin hallituksen rivit repesivät. Itse olen tähän aamuun asti todennut keskustapuolueelle, että heidän on mahdollista äänestää edelleen hallituksen esityksen puolesta. Jos katsoitte saliin, niin sieltä löytyi enemmän kokoomuslaisia, jotka äänestivät hallituksen esityksen puolesta tietyissä pykälissä, mutta sekään ei riittänyt. Luonnonsuojeluasioissa ei voi luottaa kokoomukseen, keskustaan eikä perussuomalaisiin, Ohisalo sanoi.

Viisikon aiemmin keskiviikkona käymää keskustelua Ohisalo luonnehti hyvin tiukkasanaiseksi. Syytökset kohdistuivat ennen kaikkea keskustaan.

– Kyse ei ole vain yhden lain kohdalla irtoamisesta vaan kyllähän keskusta on tässä pitkään horjuttanut hallitusyhteistyötä.

– Luottamusta ei oikein voi palauttaa millään muulla kuin teoilla. Osoittamalla sen, että tässä halutaan olla mukana, että keskusta voi osoittaa, että luonnonsuojelu on heille merkityksellistä.

NYKYMUODOSSAANKIN lakiesitys on Ohisalon mukaan parannus luonnosuojelun tilaan, vaikka hallituksen alkuperäinen esitys olisikin ollut parempi.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko tuli kameroiden eteen vähemmän pettyneenä. Saarikon mukaan luonnosuojelulaki parani keskustan ja opposition yhteisen tempauksen seurauksena. Äänestettyään juuri hallituksen esitystä vastaan Saarikko toisti, ettei keskustalla ole itsetarkoituksellista tarvetta toimia näin. Saarikon mukaan irtautumisen syynä olivat valiokuntakäsittelyssä esiin nousseet asiat. Kyse on moneen kertaan julkisuudessa kiistetyistä laskelmista, jotka liittyvät uhanalaisten luontotyyppien pinta-alaan.

– Olemme osa tätä hallitusta. Mutta tässä luonnosuojelulakiasiassa asiat ratkaisivat ja veivät meidät päätökseen, joka johti hallituksen esityksen muuttumiseen hyvällä tavalla.

– Meillä ei ole tarvetta toimia vastaavasti muissa esityksissä. Ja se toivottavasti vakuuttaa hallituskumppanit ja muut siitä, että tämä toimintatapa perustui asiaan. Siihen näkemyseroon, joka omaisuuden suojaan kytkeytyen hallituksen sisällä muodostui luonnonsuojelulaissa, Saarikko sanoi.

Keskusta pelkäsi, että uhanalaiseksi luokittelu veisi metsät ”harmaan suojelun” piiriin säikäyttämällä puuta ostavat metsäteollisuusyritykset. Vihreät näkivät uhanalaisten luontotyyppien lakiin kirjaamisen enemmänkin informatiivisena. Heidän mukaansa nyt poistetut pykälät olisivat parantaneet uhanalaisten luontotyyppien huomioonottamista esimerkiksi kaavoituksessa ja maankäytössä. Pykälät eivät siis suoraan olisi tehneet luontotyypeistä suojeltuja.

OHISALOLTA kysyttiin myös keskustalle tärkeän maatalouspaketin kohtalosta. Neuvotteluja paketista ei ole vielä aloitettu, mutta uusia tukia on alustavasti kaavailtu ensi vuoden ensimmäiseen lisätalousarvioon. Ohisalo jatkoi keskustan arvostelua.

– Keskustan ministeri (Antti) Kurvinen, vastuuministeri, joka tänään vastaa opposition välikysymykseen, on itse sanonut, että eihän tässä nyt millään tukipaketeilla mitään tee, mikä on mielestäni aika järkyttävä lausunto niille viljelijöille, joilla on aidosti tuska ja vaikeaa.

– Meillä oli valmius hallituksessa katsoa yhdessä tätä kokonaisuutta. Nyt välikysymysvastauksen voitte kaikki kuunnella ja jää lukijan tulkittavaksi, että tuleeko sieltä pakettia myöhemmin vai ei. Hallitus tulee käymään näitä keskusteluja myöhemmässä vaiheessa. On selvää että viljelijöiden ahdinko ei häviä mihinkään, päinvastoin. Mutta keskusta ei omalla toiminnallaan ole osoittanut olevansa luottamuksen arvoinen, Ohisalo jatkoi.