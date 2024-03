Ville Niinistön kuppi nurin: “Häpeällistä, vastuutonta, sivistymätöntä tiedevastaisuutta”

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö syyttää pääministeripuolue kokoomusta aikeesta kaataa EU:n ennallistamisasetus. Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) kertoi eduskunnan torstain kyselytunnilla, että Suomi tarvittaessa valmis asetuksen kaatamaan. Demokraatti Demokraatti

Suomi on noussut asetuksen kohtalon suhteen vaa’ankieliasemaan Unkarin ryhdyttyä vastustamaan sen etenemistä.

– Meidän analyysi on, että edelleen tässäkin muodossa ennallistamisasetuksen velvoitteet ja kustannukset painottuvat kohtuuttomalla tavalla Suomeen verrattuna useimpiin muihin maihin. Siksi Suomi äänestää siinä leirissä, joka tämän kaataa, jos siinä leirissä määrävähemmistö on, Mykkänen totesi.

Niinistö toteaa X:ssä, että kokoomus vähät välittää Itämeren suojelusta, virtavesistä, järvistä, suo- tai metsäluonnosta.

– EUn ennallistamisasetus, liudennusten jälkeen, on vähintä mitä voimme tehdä YKn luontosopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Hallitus kääntää selkänsä luonnolle, tieteelle, vastuulle, Niinistö kirjoittaa.

KAIKKI asiallinen kritiikki, mitä asetusta kohtaan esitettiin, on Niinistön mukaan korjattu kompromississa.

– Häpeällistä, vastuutonta, sivistymätöntä tiedevastaisuutta, Niinistö ripittää.

Myös vihreiden eduskuntaryhmä on tuominnut aikeet kaataa ennallistamisasetus.

– Hallituksen avoin vastustus ennallistamista vastaan on todella surullinen ja luontovastainen teko, vieläpä maailman metsäpäivänä. Ja se on vain osa surkeaa linjaa. Hallitus on leikannut luonnonsuojelusta ja vesittää vanhojen metsien suojelua. Hallitusohjelma ei riitä luontokadon pysäyttämiseen Suomessa, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne listaa tiedotteessaan.

Vihreiden eduskuntaryhmä kertoo harkitsevansa aiheesta hallitukselle välikysymystä.