Villi ehdotus SDP:stä – näin Olli Rehn kommentoi Ykkösaamussa

– Vakaa ja maltillinen, nauttii laajaa luottamusta. Kokemusta hallituksesta ja syvä ymmärrys siitä, että nyt leikitään useamman vuoden BKT:lla. Sopu löytyy aina keskeltä. Siellähän Rehn on jo valmiiksi, Qvintus perusteli viestipalvelu X:ssä.

Rehn pääsi kommentoimaan aihetta tuoreeltaan Ylen Ykkösaamussa lauantaina. Voisiko Rehn olla käytettävissä?

– Esitys on varmasti tehty ihan bona fide, hyvässä tarkoituksessa. Osaltani ajattelen niin, ettei minulla ole sen kummempaa hinkua sovittelijaksi enkä ole siihen tehtävään pyrkimässä.

– Aina kun lähtee johonkin sovittelutehtävään, niin silloin pitää katsoa, onko edellytyksiä onnistua. Siinä on ainakin kaksi tekijää: ensinnäkin pitää olla selkeä mandaatti, riittävä selkänoja ja toiseksi osapuolilla pitää olla valmiutta ja tahtoa neuvotella ja tahtoa hakea ratkaisua.

Rehn sanoo, että Suomen Pankki on kyllä valmis auttamaan yhteisen tilannekuvan luomisessa. Hän korostaa samalla, että orkesteria johtaa tai ainakin pyrkii johtamaan maan hallitus.

– Siinä mielessä pääministerin ja hallituksen vastuulla on se, että millä tavalla asioita viedään eteenpäin. Totta kai työmarkkinajärjestöillä on oma vastuunsa, mutta tässä asiassa kyllä tahtipuikko on pitkälti pääministerin ja hallituksen käsissä.