Kokoomuksen ex-puheenjohtaja huolestui työmarkkinatilanteesta – ehdottaa välittäjäryhmää

Entinen kokoomuksen puheenjohtaja, ministeri Pertti Salolainen kantaa huolta Suomen työmarkkinatilanteesta. Johannes Ijäs Demokraatti

Hän ehdottaa välittäjäryhmää tilanteen ratkaisemiseksi.

– Tilanne on nyt niin ärtynyt, vakava ja huolestuttava, että voisi ajatella, että nimitettäisiin välittäjäryhmä, jossa voisi olla kolme, ehkä neljäkin edustajaa, Salolainen kertoo Demokraatille.

Työryhmän henkilöiden pitäisi edustaa Salolaisen mukaan osapuolia mutta he eivät olisi kiinni ajankohtaisessa tilanteessa. Salolainen puhuu “vanhemman polven arvostetuista asiantuntijoista”.

– Ei olisi pahitteeksi, vaikka siinä olisi joku korkealuokkainen juristiedustaja näiden lisäksi.

Salolaisen mukaan ryhmältä voisi pyytää ehdotuksen etenemisestä.

– Ehdotuksen pitäisi pyrkiä siihen, että laukaistaisiin tämä jäykkä stalemate (pattitilanne), joka tällä hetkellä on.

Kun Salolainen puhuu osapuolista, hän tarkoittaa, että välittäjäryhmässä pitäisi olla edustettuna ay-liike ja työnantajat. Mukaan voisi Salolaisen mielestä pohtia myös hallituksen edustajan ottamista, vaikka hän pitää asetelmaa hivenen hankalana.

– Sitten voisi olla joku korkealuokkainen työjuristi, joka voisi katsoa ehdotuksen, jota nämä pohtivat, oikeudellisen puolen eli onko se oikeudellisesti mahdollinen.

SALOLAINEN pitää vaikeana kysymyksenä sitä, kuka tekisi aloitteen välittäjäryhmän perustamiseksi, koska hän epäilee, että kiistelevät osapuolet sitä tuskin tekevät.

Hän ei ole myöskään varma, olisiko oikea etenemistapa, että sen tekisi pääministeri Petteri Orpo (kok.).

– Mutta tällainen välittävä ryhmä tässä minun mielestäni tarvittaisiin kyllä.

Pahinta Suomen tämän hetken työmarkkinatilanteessa on Salolaisen mielestä se, että siitä ei näy mitään selkeää ulospääsytietä.

– Tässä ei ole mitään selkeää näkymää siitä, että miten tästä uidaan ulos. Se on se kaikkein vaikein asia. Sitten on nämä prestiisikysymykset, että tulee myös kysymys parlamentaarisesta demokratiasta. Hallituksellahan on parlamentaarinen oikeus säätää lakeja, sehän on täysin selvä asia. Mutta kun tällä hetkellä on tilanne, jossa ei näy mitään ulospääsytietä, niin tällainen jokin välitys”tuomioistuin”. Sillä ei olisi mitään muuta valtaa kuin tehdä jokin ehdotus, miten mentäisiin eteenpäin.