Vinkkejä kirjamessuille: Pasilaan löytää helposti, mutta miten suunnistaa itse messuruljanssissa?

Helsingin kirjamessujen portit avautuvat huomenna torstaina klo 10.

Tämän vuoden kirjamessujen teemana on ylväästi ja pelottomasti tulevaisuus. Niinpä kulttuuritoimittajan tyypillisen subjektiivisin perustein laatima kartta messujen ihmemaan aarteiden etsimiseen ja löytämiseen painottuu positiivisiin asioihin. Kuten painetun sanan ja koko kulttuurin puolustamiseen, ympäristöstä välittämiseen ja toivon ylläpitämiseen kovina aikoina

Siksi seuraavasta listauksesta ei löydy sotaa/sodan politiikkaa eikä sairauskertomuksia, self help -oppaita, somepäiväperhosia, true crimea, eipä oikein fiktiivistäkään rikollisuutta.

Historiaa kyllä löytyy, mutta sen ymmärtäminenhän on viisauden alku, ja aina avuksi tähyiltäessä sinne tulevaisuuteen.

TORSTAI

11.30 Kruununhaka-lava

Tiedetori: Uusi eloonjäämisoppi

Perusasioista liikkeelle, siis selviytymisestä tulevaisuuden haasteista. Pitkän linjan tulevaisuustutkija Osmo Kuusi ja Ekosäätiön puheenjohtaja Sauli Rouhinen ovat ikään kuin päivittäneet ihmisen selviytymishistoriaa ja tulevaisuutta syvästi pohtineen perusteoksen eli professori Pekka Kuusen kirjoittaman, 42 vuotta sitten julkaistun järkäleen Tämä ihmisen maailma. Juuri ilmestynyt Uusi eloonjäämisoppi -teos kertoo millaisia johtopäätöksiä 2020-luvulla pitäisi tehdä, jotta “ihmiskunta voisi kehittyä elonkirjon vastuulliseksi jäseneksi”. Kuusta ja Rouhista haastattelee messulavalla Jukka Noponen.

14.00 Esplanadi-lava

Rolling Stones & Hanoi Rocks

Ihan omanlaistaan eloonjäämisoppia ovat noudattaneet yhä vaan pysähtymättä vierivän Rolling Stonesin äijät, ja noin yhtä sukupolvea nuoremmat suomalaiset opetuslapsensa Hanoi Rocks -yhtyeessä. Tietokirjailija Petri Lahti on kirjoittanut molemmista bändeistä niiden vaiheita valottavan kirjan – Stonesista erityisesti suomalaisnäkökulmasta, ja meidän Hanoi Rocksistamme päiväkohtaisena kronologiana etenevän opuksen

14.30 Töölö-lava

Elolliset – kansainvälinen ilmiö

Iida Turpeisen romaani Elolliset oli viime vuoden merkittävimpiä romaanitapauksia Suomessa, ja se sai ansaitusti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon vuoden parhaana esikoisteoksena. Huima teos kertoo monessa aikakerroksessa Stellarin merilehmän luonnonhistoriallisista vaiheista, ja laajenee sitä kautta ihmisen aiheuttamiin luontuhoihin. Elolliset on käännetty jo useille kielille ja sen oikeudet on myyty jo yli 20 maahan. Romaanin maailmavalloituksesta Iida Turpeisen kanssa keskustelevat hänen teoksensa kääntäjät Piret Pääsuke (viro) ja Birgita Bonde Hansen (tanska).

PERJANTAI 25.10

10.30 Töölönlahti-lava

Uusi Juttu: Voiko media herättää toivoa?

Nyt menee sisäänpäinlämpiäväksi – toimittaja tyrkyttää messuvinkiksi mediatoiveikkuuta. No, toki samalla kellonlyomällä voi messujen kakkospäivänä mennä kuuntelemaan vaikka Virpi Hämeen-Anttiaa, nuortenkirjailija Johanna Auranheimoa tai sometohtori Suvi Uskia, mutta laadukkaaseen journalismiin pyrkivän ja kannustavan Uusi Juttu -mediakonseptin hommia kannattaa kaikkien kyllä seurata. Messusessiossa UJ:n päätoimittaja Olli Seuri kysyy journalistiikan työelämäprofessori Laura Saarikoskelta sekä kirjailija ja ex-uutisankkuri Matti Röngältä muun muassa sitä, voiko media olla myös myönteinen voima kaikkien ikävien uutisten välittämisen ohella.

14.30 Töölö-lava

Keltaisen kirjaston kääntäminen

Varmaankin 90 prosenttia messuvieraista tietää, mikä on Keltainen kirjasto ja ehkä ainakin joka toinen heistä on joskus lukenut siihen kuuluvan romaanin. Kustannusyhtiö Tammen lippulaivabrändi täytti tänä vuonna 70, ja siinä on ilmestynyt jo pitkästi yli 500 teosta. Kaksi ansioitunutta kääntäjää, Kristiina Rikman (hänen käännettäviään ovat olleet mm. John Irving, Alice Munro, Elisabeth Strout) ja Aleksi Milonoff (mm. Haruki Murakami, Michael Chabon, Evie Wyld) kertovat, millaista on ollut suomentaa laadukasta maailmankirjallisuutta.

15.30 Töölö-lava

Olli Jalosen lukijat meillä ja muualla

Olli Jalonen on kaksinkertainen Finlandia-voittaja ja vaativampaan proosaan mieltyneiden suomalaisten lukijoiden suosikki, mutta luetaan häntä maailmallakin. Jalosen teoksia on käännetty tietysti ruotsiksi ja englanniksi, mutta myös muun muassa viroksi, saksaksi, norjaksi, ranskaksi, espanjaksi, hollanniksi ja kroaatiksi. Jalosen teoksia saksantanut ja suomalaista kirjallisuutta muutenkin hyvin tunteva Stefan Moster keskustelee kirjailijan kanssa siitä, millaista tämän romaanien vastaanotto on maailmalla ollut.

LAUANTAI 26.10.



11.00. Hakaniemi-lava

Kulttuuriministerin vaikutusmahdollisuudet

Edellisen hallituksen aikana kulttuuriväen tahto oli koronakurimuksen keskellä aluehallintovirastojen, THL:n ja STM:n taskussa, mutta nykyhallituksen leikkuutoimilla kulttuurin tekijöiden ja tuottajien koko tulevaisuus on nyt pantu vaakalaudalle. Miten kuuluu kulttuuriministerin ääni hallituksessa? Miten he näkevät onnistuneensa ja mikä jäi rassaamaan? Siitä ovat lavalla kertomassa ex-kulttuuriministerit Paavo Arhinmäki, Sanni Grahn-Laasonen ja Hanna Kosonen.

16.30 Töölönlahti-lava

Kirjoista tutut äänet

Vaikka tämän “messuoppaan” laatija onkin jyrkästi painetun kirjan suosija, suotakoon pieni myönnytys äänikirjapuolellekin. Etenkin kun valokeilassa ovat he, jotka usein jäävät huomiotta valmiiksiluettujen kirjojen tuotantoprosessissa. Siis ne ääneenlukijat. Äänikirjatyöstään ja myös mieliin jääneistä lukukukokemuksiaan ovat kertomassa näyttelijät Sanna Majuri ja Ilkka Villi.

17.00 Suomenlinna-lava

Kynällä raivattu reitti

Kirjallisuuden maailma oli pitkään miesten hallitsema, ja naisten panosta vähäteltiin. Anne Helttusen ja Annamari Sauren teoksessa Kynällä raivattu reitti – Suomalaisia kirjailijanaisia (SKS, 2024) valotetaan, millaista on ollut kirjoittavan naisen elämä Suomessa. ja millaista kamppailua heidän on pitänyt käydä saadakseen työnsä näkyväksi. Kirja esittelee 35 kirjailijanaisen ammatillisen elämäntarinan. Anne Helttusta haastattelee Tuija Takala.

SUNNUNTAI 27.10.

14.00 Esplanadi-lava

Juha Kauppinen ja Martti Suosalo: Starman

Martti “Manu” Suosalo on koko kansan rakastama, niin teatterissa, elokuvissa kuin televisiossakin paljon töitä paiskinut näyttelijä. Viime aikoina hän on kunnostautunut paitsi oman maata kiertävän teatterinsa Sirkus Suosalon “tirehtöörunä” myös ympäristön tilasta huolestuneena kansalaisaktivistina. Nämä puolet hän on päässyt yhdistämään kirjailija-toimittaja Juha Kauppisen varta vasten Sirkus Suosalolle kirjoittamassa monologinäytelmässä Starman, joka kantaa syvästi huolta vauhdilla etenevästä luontokadosta. Kauppinen ja Suosalo kertovat näytelmästä Antti Arnkilin haastattelemana.

15.00 Senaatintori-lava

Anni Kytömäki: Mirabilis

Lisää ympäristöasiaa – ja rakkautta on varmasti luvassa vuonna 2020 Margarita-romaanistaan Finlandia-palkitun Anni Kytömäen noustessa lavalle. Hänen tämänsyksyinen romaaninsa Mirabilis on kerännyt laajasti kiitosta kriitikoilta ja lukijoilta muun muassa juuri siitä, miten väkevästi se kuvaa ihmisen muuttunutta suhdetta luontoon ja toisiin elollisiin. Kytömäkeä jututtaa Anna Baijars.

16.00 Arabia-lava

Taivaantarkkailijan kirja

Kun edellä on vietetty laatuisaa messuaikaa suurten globaalien kysymysten äärellä, on koko kirjamessurupeama syytä päättää universaalin mittaluokan asioissa. Avaruusfilosofiksi tituleeratun Tuukka Perhoniemen tuore teoa Taivaantarkkailijan kirja johdattaa virkistävän rennolla ja helppotajuisella tavalla lukijan tähtitaivaan peruasioihin kuten tähtikuvioihin, niiden nimien etymologiaan,eksoplaneettoihin, maailmankaikkeuden rakenteeseen ja muihin pikkujuttuihin. Valloittavaksi juttuseurakseen Perhoniemi saa Ursan tiedottajan Anne Liljeströmin.