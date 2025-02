Viranomaiset harkitsevat: Kriittisen infran tiedot paremmin piiloon

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) on asettanut työryhmän arvioimaan uudelleen kriittisen infrastruktuurin tietojen avointa jakamista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tavoitteena on edistää kansallista turvallisuutta sekä vastuullista tietopolitiikkaa, kertoo valtiovarainministeriö.

- Avoin tieto on tärkeää, mutta kohtaamme tässä ajassa monimutkaisia haasteita, joiden vuoksi tietojen avointa jakamista pitää tarkastella huolellisesti. Työtä on tärkeää tehdä laajassa yhteistyössä, jotta kaikilla on selkeä näkymä siitä, mitä tavoitellaan ja miten parhaiten tarvittaessa tietoja suojataan, Ikonen sanoo tiedotteessa.

MINISTERIÖ huomauttaa, että viranomaiset voivat tälläkin hetkellä toimia nopeasti hallussaan olevan avoimen tiedon jakamisen estämiseksi, mikäli katsovat sen tarpeelliseksi.

Jokainen kriittinen toimija vastaa itse oman tietonsa suojaamisesta.

Hankkeessa kerrotaan olevan kyse erityisesti kriittisten toimijoiden avoimen tiedon riskiarviointien koordinoivasta yhteistyöstä.

Alustava tilannekuva on tarkoitus luoda kevään aikana, ja se toimii myös työryhmän jatkotyön pohjana. Hankkeen toimikausi kestää maaliskuun 2026 loppuun.

Hanke on jatkoa paikkatiedon kansalliselle riskiarviolle, joka valmistui viime toukokuussa.

Kriittisen infrastruktuurin tietojen avoimen jakamisen uudelleenarviointi turvallisuuden näkökulmasta on kirjattu myös pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmaan