21.4.2026 07:59 ・ Päivitetty: 21.4.2026 08:06

Viro: Yhdysvallat keskeytti ammustoimitukset meille

Viron asevoimat
Viron asevoimien ranskalaisvalmisteinen Caesar-tykki harjoituksissa. Se käyttää Naton 155-millisiä ammuksia.

Viron mukaan Yhdysvallat on keskeyttänyt toistaiseksi ammustoimituksensa maan asevoimille. Yhdysvallat on perustellut päätöstä Iranin sotatoimien aiheuttamalla omalla kulutuspiikillä.

Viron puolustusministeri Hanno Pevkur kertoi maansa yleisradioyhtiölle ERR:lle, että eniten akuuttia pulaa tulee Himars-raketinheittimien ammuksista ja Javelin-panssarintorjuntaohjuksista.

Muita ammuksia Virolla on varastoissaan tarpeeksi rauhanajan harjoitustoimintaa ja normaalikulutusta varten.

Viro on yrittänyt tällä viikolla neuvotella Yhdysvaltain sotaministerin Pete Hegsethin kanssa tilanteen ratkaisemisesta, mutta toistaiseksi tuloksetta.

Uutistoimisto Reuters kertoi viime viikolla, että Yhdysvallat on päättänyt lykätä joidenkin eurooppalaisten liittolaistensa sotatarviketilausten toimittamista, koska sotatoimet Iranissa ovat syöneet Yhdysvaltain omia varastoja huolestuttavasti. Vaikka myyjinä ovat yksityiset teollisuusyhtiöt, valtio pystyy säätelemään toimituksia vientiluvillaan.

VIRON puolustusministeri arvelee, että keskeytyksestä tulee pitkä: enemmän kuukausia kuin viikkoja. Ennen Iranin sotatoimien päättymistä toimituskatkosten kestoa ei voi edes ennustaa.

Ministeri ei eritellyt, miten suuria tilauksia Virolta jää nyt tältä keväältä rästiin, mutta siinäkin puhutaan kymmenien miljoonien eurojen summista.

Viro pohtii nyt, olisiko sillä mahdollisuutta hankkia tarvikkeita muualta Natosta, mutta eurooppalainen puolustustarviketeollisuus ei toistaiseksi ole pystynyt kilpailemaan amerikkalaisten kanssa riittävällä volyymillä.

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
21.4.2026
Orpo: ”Säästämisessä ei ole välivuotta” – Purra: ”Kansalaisilla ei syytä huoleen”
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
21.4.2026
Insinööriliitto: Jatkuva oppiminen agendalle yli vaalikausien – ”Kasvu ei synny ilman osaajia”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
20.4.2026
Arvio: Uutuuskirja tiivistää, mistä hyvinvoinnissa lopulta on kysymys
Lue lisää

