28.4.2026 12:06 ・ Päivitetty: 28.4.2026 12:34

Virta vaati ministeriä tilille puheistaan – Rydman: On mahdollista, että Virta ei valehtelekaan

MIKKO STIG / LEHTIKUVA / STR
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman kertoi sosiaalihuoltolain uudistuksista tiedotustilaisuudessa Helsingissä 17. huhtikuuta.

Vihreiden puheenjohtajaa Sofia Virtaa valehtelusta syyttänyt sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) sanoo pitävänsä mahdollisena, ettei Virta valehdellut, vaan että hän ei tunne asiaa.

Simo Alastalo

Demokraatti

Anna-Liisa Blomberg

Demokraatti

Virta ja Rydman kohtasivat eilen Ylen A-studiossa, jossa he väittelivät sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvista leikkauksista. Tänään Virta vaati tiedotteessaan Rydmania selvittämään väitteitään järjestöleikkausten kohdentumisesta. Hän toivoi ministerin myös kertovan, miksi hän syyttää Virtaa valehtelusta.

– Pyydän, että nämä väitteet yksilöidään. Erimielisyys politiikan valinnoista ei ole valehtelua. En ole yrittänyt väittää, että kattojärjestöjä ei olisi olemassa. Olen vain sanoittanut sitä, että näin suuria summia on mahdotonta leikata ilman, että se osuu järjestökenttään laajemmin sekä suomalaisten mahdollisuuteen saada apua, turvaa ja tukea, Virta sanoo tiedotteessa.

Virran mukaan ministerin on kyettävä osoittamaan, jos järjestöleikkaus ei osu kohtaavaan ja ennaltaehkäisevään asiakastyöhön, kuten Rydman on sanonut.

EDUSKUNNASSA asiaa toimittajille kommentoinut Rydman sanoi Virran omaksi keksinnöksi listoja siitä, mistä hallitus leikkaa sote-järjestöjen rahoitusta leikatessaan. Rydmanin mukaan hallitus on kuitenkin vasta päättänyt määrärahatasosta, ei siitä, miten se jaetaan. Rydmanin mukaan hän on antanut ohjeita uusista avustuskriteereistä, joita nyt tehdään.

– Minun ohjeistukseni meidän virkamieskunnallemme on ollut se, että tätä kohtaavaa asiakastyötä, sitä varsinaista ydintä, sitä tärkeintä, sitä pitää suojata. Ja sitä vastoin pitää leikata päällekkäisestä hallinnosta, siitä, että meillä on monen kerroksen erilaisia järjestöjä ja arvioiden sitä, että mikä nyt oikeastaan on tärkeää ja mikä ei.

Rydmanin mukaan Virta ei puhu totta sanoessaan, ettei järjestökentällä ole mitään löysää.

– Jokainen, joka on vähänkään perehtynyt siihen, että kuinka meillä takavuosina on Raha-automaattiyhdistyksen häviövaroja, peliongelmaisten rahoja, jaettu erilaisille poliitikkoja lähellä oleville järjestöille, niin siellä on löysää vaikka kuinka, ja sen hännät näkyvät edelleenkin STEA-rahoituksessa, Rydman sanoo.

– Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko Sofia Virta ei tunne järjestömaailmaa ja sen rahoitusta ja mihin sitä rahaa menee, tai sitten hän valehtelee.

Rydmanin mukaan hänen arvionsa Virran valehtelusta muuttui eilisen televisiolähetyksen jälkeen.

– Pidän hyvin mahdollisena tai jopa hyvin todennäköisenä, että hän ei valehtelekaan, koska valehteleminenhan edellyttää, että tietoisesti puhuu vastoin parempaa tietoaan. Pidän täysin mahdollisena, että hän ei valehtele, vaan hän ihan aidosti ei tiedä, miten asia on.

RYDMANILTA kysyttiin, millainen kokemus eilinen A-studio oli.

– Hirveä. Sofia Virran kanssa väitteleminen on hirveää, kun hän ei koskaan keskity kuuntelemaan, mitä toinen sanoo. Mutta toivottavasti tarjosimme ainakin erikoisen huumorintajun omaaville hyvää viihdettä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi eduskunnassa toimittajille eilistä A-studiota. Orpo sanoi, ettei hyväksy sellaista kielenkäyttöä ja huutamista, jota ohjelmassa nähtiin. Orpo kertoi aikovansa ottaa asian puheeksi hallituksen piirissä ja koko poliitikkojen työyhteisössä.

Miten näet, että menikö se överiksi?

– Eihän se mitään hyvää keskustelua edusta, mutta hallituksen kannalta on tietysti aina edullista, mitä enemmän opposition ääni kuuluu nimenomaan Sofia Virran äänen kautta, Rydman kommentoi.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

