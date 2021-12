Voidaanko poikkeusolot joutua julistamaan, jotta terveydenhuollon henkilöstöä saadaan jouluksi töihin? – näin arvioi HUSin johtajaylilääkäri

Koronatilanteen pahentuessa tehohoitopotilaiden määrä on jo pyörinyt Suomessa lähellä kriittistä rajaa viime päivinä. Johannes Ijäs Demokraatti

Niin hallitus kuin aluehallintovirastot ovat joutuneet kiristämään koronarajoituksia. Uutena uhkana on koronan omikronvariantti, jonka tartuttavuudesta ja mahdollisesta rokotteiden läpäisevyydestä ei ole vielä varmaa tietoa.

Jos potilaiden määrä sairaaloissa kasvaa, ilmoilla on ollut jo ajatus siitäkin, että Suomessa saatettaisiin joutua poikkeusoloihin joulun tienoilla.

Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi se, että terveydenhuollon työntekijöitä velvoitettaisiin valmiuslain nojalla jouluaikana töihin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä kommentoi tilannetta tänään illalla Demokraatille.

– En näe erityistä sellaista riskiä, että terveydenhuoltolähtöisesti esitettäisiin poikkeusoloja ja sitä kautta mahdollisuutta pakottaa ihmisiä töihin ja rikkoa lomajärjestelyjä, Petäjä sanoo.

Vaikka tilanne on vaikea, Petäjän viesti on siis tässä suhteessa toiveikas.

– Lähdemme siitä, että olemassaolevilla ja vahvistetuilla lomasuunnitelmilla pystymme tilanteen hoitamaan, Petäjä toteaa sairaanhoitopiirinsä tilanteesta.

Sitä, pysyykö tilanne tällaisena HUSin näkökulmasta joulun jälkeenkin on kuitenkin Petäjän mukaan mahdoton sanoa ennen kuin nähdään, mikä on koronan omikron-variantin taudinaiheuttamiskyky sekä rokottamattomilla että rokotetulla väestöllä.

– Epidemia on yllättänyt tähänkin asti. Selvää on, että taudin aiheuttamaa painetta pitää pystyä rajoittamana ja säännöstelemään rajoituksin. Jos rajoituksista huolimatta paine terveydenhollossa kasvaa liian isoksi, voidaan olla vaikeuksissa. Mutta en osaa nähdä juuri nyt, kun on deltavariantin kanssa jo tultu tutuiksi ja joulu on tässä ihan ovella, että tilanne keikahtaisi niin pahasti huonompaan, että jouduttaisiin poikkeustoimiin, Petäjä toteaa.

Petäjän mielestä koronaan liittyvät rajoitustoimet ovat tällä hetkellä Suomessa ja Uudenmaan alueella tyydyttävällä tasolla. Hän viittaa myös siihen, että Etelä-Suomen aluehallintovirastolta on tuota pikaa odotettavissa uusia rajoituspäätöksiä.

– Tällä yhdistelmällä, jossa meillä on laajat ravintolarajoitukset ja laajat alueelliset rajoitukset sekä nykyinen rokotekattavuus, on kaikki oikeus odottaa, että tartuntatilanne lähtee rauhoittumaan kahden-kolmen viikon viiveellä. Uskon siihen, mutta kaikessa on se varaus, että epidemia yllättää, Petäjä summaa.