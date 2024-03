Voiko eutanasiasta tulla KD:lle jopa hallituskysymys? – näin Peter Östman ja Päivi Räsänen kommentoivat

Kansalaisaloite eutanasialain säätämisestä Suomeen on etenemässä eduskuntaan. Johannes Ijäs Demokraatti

– Voi todeta, että tämä hallitus ei ole edistämässä eutanasialainsäädäntöä, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah totesi kesällä hallitusneuvottelujen ollessa vielä käynnissä.

Eutanasiakysymyksestä voineekin ennakoida vääntöä hallituksen sisälle.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Päivi Räsänen arvioi, että kansalaisaloitetta käsitellään eduskunnassa normaalin käsittelyn mukaisesti.

– Se on ensiksi lähetekeskustelussa ja menee sitten sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jossa olen itse myös mukana. Siellä kuullaan varmasti asiantuntijoita, on julkinen kuuleminen ja muita kuulemisia. Uskon, että se menee ihan normaalin kaavan mukaan, Räsänen sanoo.

– Toivon ja luotan siihen, että tämä ei etene, että tässä kävisi niin kuin kävi vuonna 2017(-2018), Räsänen toteaa.

Tuolloin eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen ehdotuksen eutanasian sallimisesta.

– Vaikka sitä ennen vaalikonevastauksessa suurin osa kansanedustajista oli sanonut kannattavansa eutanasiaa – sitten kun kuultiin asiantuntijoita ja saatiin tietoa siitä, että on olemassa keinoja kivunlievityksen ja muiden oireiden lievitykseen, sitten monen mielipide kääntyi ja muuttui. Kyllä minä toivon sitä nytkin. Tiedän, että kyllähän tämä on hyvin jakava asia, hän jatkaa.

Mitä hallitusneuvotteluissa sovittiin asiasta?

– Hallitusneuvotteluista voi tietysti sanoa kaiken sen, mikä lukee hallitusohjelmassa. Siellä ei ole eutanasiaa, hallitus ei ole eutanasialakeja tuomassa. Sen sijaan siellä on saattohoidosta kirjauksia ja sen parantamisesta.

Räsänen toteaa, että hänen käsityksensä on se, että Orpon hallitus ei edistä eutanasialainsäädäntöä.

Onko sinulla käsitys, että se on neuvotteluissa sovittu asia?

– Ainakin siltä osin, mitä itse olen ollut mukana. Minä sanoisin, että se on meidän puolueelle hyvin tärkeä asia.

Tarkoittaako tämä sitä, että jos asiasta äänestetään salissa, hallituspuolueet eivät saisi tukea eutanasialain läpimenoa?

– Minä uskon, että varmasti näistä käydään keskustelua eduskuntaryhmien kesken. En sitä halua kommentoida sen tarkemmin, miten se käytännössä menee. Minä toivon, että tässä ihan järkiperusteet voittavat myös siellä valiokunnassa. En usko, että oppositiostakaan tätä läheskään kaikki kannattavat.

Voiko tämä olla kristillisdemokraateille ihan kysymys siitä, että pysyttekö hallituksessa?

– En minä halua ennakoida mitään tällaista kysymystä. Sen vain sanon, että kyllä tämä meillä oli ihan vaaliohjelmassa ja meille tärkeä kysymys, mikä kyllä nousi esiin.

Kristillisdemokraatit kertoi ennen vaaleja, että puolue vastustaa eutanasiaa. Varsinaisessa vaaliohjelmassa asiasta ei puhuta, mutta siellä nostetaan esiin saattohoidon kehittämistä.

Et pidä sitäkään mahdottomana, että jossain tapauksessa te voisitte kyseenalaistaa pysymisen hallituksessa?

– Minä en halua kommentoida, koska en ole puolueen johtaja. Se on parempi, että kysyt Sari Essayahilta tuon kysymyksen. Minä sanon, että ainakin minulle henkilökohtaisesti, sanotaan nyt näin, tämä on kyllä aika…minä nyt sanon, että jos vaikkapa hallitusohjelmassa olisi ollut eutanasian edistäminen, en minä olisi semmoisen ohjelman puolesta pystynyt äänestämään.

Jos eutanasialaki hyväksyttäisiin, mitä se voisi tarkoittaa sinun kannaltasi?

– Se on parempi, että minä en lähde tässä ennakoimaan. Yritän tehdä työtä, että tässä järki voittaa, kun tätä kansalaisaloitetta käsitellään.

KRISTILLISDEMOKRAATTISEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman toteaa, ettei muista tarkalleen pöytäkirjoja, mitä eutanasiasta on hallitusneuvotteluissa sovittu.

– Mutta kyllä tästä on keskusteltu. Ei hallituksen intressissä ole sillä tavalla edistää hanketta, minun tulkintani mukaan. Me vastustamme kyllä eutanasialain läpimenoa, koska se on lääkärietiikan vastainen. Jos kuuntelee vanhempaa sukupolvea lääkäreistä, kyllähän he varoittavat tästä. Tietysti tänä päivänä sitten, kun on uudet ajat ja trendit, voi olla, että nuorempi sukupolvi lääkäreistä on hankkeen kannattajia. Mutta täytyy muistaa se kuitenkin, mikä on ensinnäkin lääkäreiden perustehtävä ja mitä he ovat luvanneet. Toisaalta sitten, jos tuohon lähdetään, se on kalteva pinta. Kuka sitten loppujen lopuksi päättää, että milloin on se oikea hetki lopettaa jonkun ihmisen elämä, Östman sanoo.

Tarkoittaako hallitusneuvotteluissa puhuttu sitä, että muut hallituspuolueet eivät saisi äänestää eutanasian puolesta täysistuntosalissa?

– En nyt lähde arvioimaan sitä.

Voiko KD:lle tulla kysymykseen jopa hallituksessa pysyminen tämän asian kanssa?

– En nyt lähde tässä vaiheessa vielä ennakoimaan mitään, mutta kaikki tietävät meidän kantamme ja uskon, että muissakin hallituspuolueissa on yhteneväisiä näkemyksiä tästä asiasta. Asia käsitellään nyt asianmukaisessa järjestyksessä ja toivon mukaan esitys kaatuu sitten jossain vaiheessa.