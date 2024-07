Von der Leyen nosti esille Suomen rajatilanteen – Heinäluoma: Demariryhmä tukee valintaa uudelle kaudelle

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti Suomen rajatilanteen esille puheessaan, joka edelsi hänen valintaansa koskevaa äänestystä EU-parlamentissa. Von der Leyenin mukaan Venäjä houkuttelee jemeniläisiä siirtolaisia pohjoiseen, käyttää hyväksi heidän kurjuuttaan ja työntää heidät tahallaan Suomen rajalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Von der Leyen puhui muun muassa EU:n raja- ja merivartioston Frontexin vahvistamisesta ja nosti samassa yhteydessä esille perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen. Hän ehdotti Euroopan raja- ja merivartijoiden määrän kolminkertaistamista 30 000:een, kun aiemmin pysyvän joukko-osaston on ollut määrä olla 10 000 henkeä vuoteen 2027 mennessä.

- Meidän on aina pidettävä mielessä, että jäsenvaltion raja on Euroopan raja. Ja me teemme kaikkemme, jotta niistä tulisi vahvempia, hän sanoi.

Von der Leyenin puheella ja torstaina aamulla julkaistuilla toimintalinjauksilla on vaikutusta siihen, kuinka eri ryhmien parlamentaarikot katsovat ryhmänsä tavoitteiden tulleen kuulluiksi. Näin ollen ne myös vaikuttavat von der Leyenin äänimäärään hänen jatkokauttaan koskevassa äänestyksessä.

STRASBOURGISSA hän muun muassa toisti Euroopan parlamentille viestinsä siitä, että Euroopan on seistävä Ukrainan rinnalla niin kauan kuin on tarve.

Keskeisessä roolissa puheessa olivat muun muassa Euroopan vauraus ja kilpailukyky sekä investoinnit. Von der Leyen käsitteli myös Euroopan vihreää siirtymää talouden kautta, vaikka esimerkiksi kasvihuonekaasuja tulee von der Leyenin mukaan vähentää 90 prosenttia vuoteen 2040 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Von der Leyen sanoi, että hän ei ole unohtanut, kuinka Venäjän presidentti Vladimir Putin kiristi Eurooppaa energialla.

- Varmistamme, että riippuvuuden aikakausi venäläisestä fossiilisesta polttoaineesta on lopullisesti ohi, von der Leyen sanoi.

Von der Leyen nosti lisäksi esille EU:n tarpeen keskittyä puolustukseen ja turvallisuuteen. Puheessa sivuttiin myös naisten oikeuksia, työntekijöiden oloja, köyhyyttä ja kalliita hintoja, maahanmuuttoa sekä EU:n laajentumista.

Komissioon tulisi von der Leyenin mukaan lisäksi muun muassa suoraan asuntoasioista vastaava komissaari.

Von der Leyenin omasta keskustaoikeistolaisesta EPP-ryhmästä alkoi ennen vaaleja kuulua kriittisiä sävyjä siihen, kuinka vihreää siirtymää von der Leyenin ensimmäisellä vaalikaudella toteutettiin. Samalla vihreästä siirtymästä on tullut yksi tulevan kauden herkistä aiheista.

Brysselissä on spekuloitu muun muassa sitä, kuinka paljon demareita lipeää parlamentissa tällä kertaa von der Leyenin takaa ja voivatko vihreät laajasti tukea häntä äänestyksessä.

DEMARIMEPPI Eero Heinäluoma arvioi, että demariryhmä päätyy tukemaan von der Leyenia. Hänen arvionsa mukaan puhe ja linjaukset mahdollistavat Eurooppa-myönteisen enemmistön rakentamisen parlamenttiin.

Tähän vaikuttavat hänen mukaansa äärioikeiston torjuntaan ja demokratian ja oikeusvaltion puolustamiseen liittyvät osiot. Sosiaalista sanomaa, elinkustannusten alentamista ja ilmastonmuutoksen pysäyttämistä löytyi hänen makuunsa puheesta minimimäärä.

Plussaa oli Heinäluoman mukaan Suomen mainitseminen, minkä lisäksi hän piti tärkeänä uuden investointirahaston lupaamista. Kyseisen kilpailukykyrahaston olisi määrä keskittyä yhteisiin ja rajat ylittäviin eurooppalaisiin hankkeisiin, jotka edistävät kilpailukykyä ja innovointia

MYÖS vihreät mepit Ville Niinistö ja Maria Ohisalo kertoivat tukevansa von der Leyenia toiselle kaudelle. Tiedotteessa he kertovat syyksi sen, että von der Leyen sitoutui edistämään ilmastotoimia sekä puolustamaan oikeusvaltiota ja vastustamaan äärioikeiston nousua Euroopassa.

Niinistön mukaan ryhmäkeskustelujen perusteella myös vihreiden ryhmän selkeä enemmistö äänestää von der Leyenin puolesta.

Suomalaisten parlamentaarikkojen kertoman perusteella von der Leyenilla vaikuttaa siis olevan hyvät mahdollisuudet saada taakseen yli puolet parlamentin äänistä ja päästä toiselle kaudelle iltapäivän äänestyksessä.

Mikko Gustafsson/STT

Korjattu klo 12.07: Von der Leyen ei puhunut Euroopan raja- ja merivartioston koko henkilöstöstä, vaan raja- ja merivartijoista. Korjattu myös 10 000 hengen osalta termi henkilöstöstä pysyväksi joukko-osastoksi.