Palkittu politiikan aikakauslehti.
12.5.2026 08:26 ・ Päivitetty: 12.5.2026 09:23

Von der Leyen: Someen harkittava ikärajoitusta

LUDOVIC MARIN / AFP / LEHTIKUVA

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hän kommentoi asiaa tiistaina Kööpenhaminassa järjestetyssä tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa.

Von der Leyen kertoi antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa.

Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä.

- En halua ennakoida paneelin tuloksia, mutta uskon, että meidän on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusta, hän kertoi.

Von der Leyenin mukaan keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa.

- Kyse ei ole siitä, pitäisikö nuorilla olla pääsy sosiaaliseen mediaan. Kyse on siitä, pitäisikö sosiaalisella medialla olla pääsy nuoriin, von der Leyen sanoi.

EU-KOMISSIO julkaisi toissa viikolla alustavia löydöksiä EU:n digipalvelusäädöksen noudattamiseen liittyvistä tutkimuksista. Komission mukaan teknologiajätti Meta ei näytä tekevän riittävästi noudattaakseen omia sääntöjään sosiaalisen median alustojen ikärajoista.

Löydöksissä esitettiin esimerkiksi, että Facebookin ja Instagramin 13 vuoden ikärajaa ei valvota riittävästi ja se on helppo kiertää.

