Vornanen menettää vaikutusvaltaa – saa käyttöönsä ryhmäkansliarahat

Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä erotettu kansanedustaja Timo Vornanen menettää roppakaupalla vaikutusvaltaa, kun hän perustaa oman eduskuntaryhmän. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhden hengen eduskuntaryhmällä ei ole kovin suurta vaikutusta, ennen kaikkea siksi, että perussuomalaiset vaihtavat Vornasen tilalle jonkun toisen niissä valiokunnissa, joiden jäsen hän on. Näin arvioi Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä STT:lle.

Valiokunnissa tehdään merkittävä osa kansanedustajan työstä, ja paikat jaetaan parlamentaaristen voimasuhteiden nojalla.

- Keskeiset työskentelytavat muuttuvat hyvin vaikeaksi siinä kohtaa, kun on yksinään yhden hengen eduskuntaryhmän edustaja. Nähtäväksi jää, millaisia valiokuntapaikkoja Vornanen saa vai saako ollenkaan, Jokisipilä sanoo.

EDUSKUNNAN apulaispääsihteerin Timo Tuovisen mukaan valiokunnat asetetaan vaalikaudeksi kerrallaan. Jokainen eduskuntaryhmä saa paikkoja kokonsa mukaan.

- Eduskuntaryhmästä erottaminen ei vaikuta valiokuntapaikkaan välittömästi mitenkään. Ellei edustaja itse pyydä eroa valiokunnan jäsenyydestä, hän jatkaa valiokunnassa entiseen tapaan, Tuovinen sanoo STT:lle.

Puolue saattaa kuitenkin haluta potkia ryhmästä erotetun kansanedustajan pois valiokuntapaikalta tai -paikoilta ja nimetä tilalle toisen edustajan. Jos kansanedustaja ei suostu luopumaan vapaaehtoisesti paikastaan tai paikoistaan, valiokunta voidaan hajottaa ja asettaa uudelleen. Näin tapahtui viime vaalikaudella, kun perussuomalaisista pois potkittu Ano Turtiainen ei suostunut eroamaan puolustusvaliokunnan varajäsenen paikalta.

TORSTAINA eduskuntaryhmästä erotettu Vornanen on ainakin vielä jäsenenä muun muassa eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa ja tiedusteluvalvontavaliokunnassa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi torstaina, että valiokuntapaikat kuuluvat eduskuntaryhmälle ja sääntöjen mukaan edustaja, joka eroaa tai tulee erotetuksi ryhmästä, on niistä velvollinen luopumaan. Tämä keskustelu käydään Mäkelän mukaan kuitenkin myöhemmin.

Vaikka Vornanen potkittaisiin ulos nykyisiltä valiokuntapaikoiltaan, hän ei välttämättä jää kokonaan ilman valiokuntapaikkaa. Tuovisen mukaan lähtökohtana on, että kansanedustaja on jonkin valiokunnan jäsen. Käytännössä isommat eduskuntaryhmät ovat osoittaneet myös yhden hengen ryhmille valiokuntapaikan, vaikka suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tarkasteltuna sellaista ei heruisikaan.

- Ei yhden hengen ryhmälle varmasti sitä kaikkein halutuinta valiokuntapaikkaa osoiteta, Tuovinen sanoo.

Esimerkiksi Turtiainen oli viime vaalikauden lopulla liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsen.

Eduskuntaryhmästä erottaminen ja oman ryhmän perustaminen ei vaikuta mitenkään Vornasen oikeuksiin ja velvollisuuksiin kansanedustajana. Esimerkiksi kansanedustajien laaja puheoikeus koskee yhtä lailla yhden hengen eduskuntaryhmiä kuin muitakin, joten puheenvuoroja Vornanen pääsee edelleen pitämään täysistuntokeskusteluissa. Puhemiehistön asia sitten on, kuinka hänelle puheenvuoroja myönnetään, Jokisipilä sanoo.

EROTTAMINEN eduskuntaryhmästä ei vaikuta myöskään Vornasen palkkioon millään tavalla. Hän kuittaa jatkossakin kansanedustajana 7 137 euroa kuussa, minkä lisäksi hänellä on oikeus esimerkiksi kulukorvauksiin.

Yhden eikä kahden hengen eduskuntaryhmien puheenjohtajille ei makseta lisäpalkkiota, joten Vornanen jää tästä paitsi. Sen sijaan hänen yhden hengen ryhmälleen maksetaan niin sanottua ryhmäkansliarahaa. Sen suuruus on 1 977 euroa kuukaudessa. Rahaa maksetaan välttämättömän henkilöstön palkkaamista sekä muita ryhmän toiminnasta aiheutuvia menoja varten.

Jokisipilä katsoo, että Vornasen yhteistyömahdollisuudet eri suuntiin eivät tulevina vuosina näytä lupaavilta

- Vaikka rikossyytteet ja mahdolliset tuomiot vielä puuttuvat, niin jo se, että kansanedustaja on ollut tällaisessa asiassa julkisuudessa, eristää hänet varmasti eduskunnassa, Jokisipilä sanoo.

VORNANEN on ainakin vielä perussuomalaisten jäsen. Mahdollinen puolueesta erottaminen on erillinen prosessinsa. Siitä päättää tarvittaessa perussuomalaisten puoluehallitus. Perussuomalaisista ei ole kerrottu, milloin puoluehallitus on koolla.

Mahdollinen erottaminen puolueesta ei sekään vaikuttaisi edustajantoimen hoitamiseen.

- Tietyllä tavalla tässä eduskuntatyössä se eduskuntaryhmä on varmasti se merkityksellisempi viiteryhmä, Tuovinen toteaa.

Perustuslain mukaan kansanedustaja voidaan eduskunnan päätöksellä erottaa, jos hän saa lainvoimaisen vankeustuomion rikoksesta. Ehdollinen tuomio riittää, mutta pelkkä syyte tai sakkotuomio ei.

KANSANEDUSTAJA voi myös itse hakea eroa eduskunnasta. Eduskunta voi sen myöntää hyväksyttävästä syystä.

Vornanen oli osallisena ampumavälikohtauksessa ravintolan edustalla Helsingissä viime viikon torstain ja perjantain välisenä yönä. Hänen epäillään uhanneen aseella kahta ihmistä ja ampuneen sen jälkeen maahan. Poliisilta saadun tiedon mukaan Vornanen on kokenut tulleensa uhatuksi ennen aseen käyttöä. Poliisi ei ole vahvistanut epäillyn henkilöllisyyttä, vaan puhunut vain 54-vuotiaasta miehestä.

Vornanen sanoi torstaina tiedotteessa, ettei hänen eduskunnasta eroamiselleen tai erottamiselleen ei ole olemassa nyt juridista perustetta. Vornanen sanoi aikovansa pyytää itse eroa, mikäli perusteet tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen jälkeen ilmenevät.

Vornanen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä ja siviiliammatiltaan poliisi. Hän ilmoitti heti torstaisen erottamisuutisen jälkeen aikovansa perustaa oman eduskuntaryhmän.

Sanna Nikula, Mia Peltola/STT