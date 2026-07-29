Vornasen jatko kansanedustajana kollegojen käsissä – Tuppurainen: Vaikea nähdä jatkavan edustajana loppukauden

Kansanedustaja Timo Vornasen (tv.) jatko eduskunnassa on muiden kansanedustajien käsissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vornasen ehdollisesta vankeusrangaistuksesta tuli perjantaina lainvoimainen, joten eduskunta voi ottaa tutkittavakseen, sallitaanko hänen jatkaa.

Valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta ei halua ennakoida, millaiset mahdollisuudet Vornasella on jatkaa. Hän kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että rikos on tapahtunut vapaa-ajalla.

- Tämä ei suoraan liity eduskunnan toimintaan tai julkisen vallan käyttöön, hän sanoo STT:lle.

Sellainen, mikä tapahtuu vapaa-ajalla eikä suoraan liity työtehtävään tai toimeen, ei ole Raunion mukaan tehtävässä jatkamisen kannalta niin vakavaa kuin jos olisi toiminut rikollisesti toimessaan. Raunion mukaan tätä yleistä periaatetta voidaan soveltaa moniin eri ammattikuntiin.

Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Kyse on tapahtumista helsinkiläisbaarissa ja sen edustalla huhtikuussa 2024.

Vornanen aikoo itse pyytää eroa, jos kaksi kolmasosaa kansanedustajista vaatii hänen eroaan.

MAHDOLLINEN erottamiseen johtava prosessi voi alkaa vasta sen jälkeen kun eduskunta aloittaa syysistuntokautensa syyskuun alussa.

- Asia voi tulla vireille yhden kansanedustajan tekemästä ehdotuksesta, kertoo eduskunnan vs. pääsihteeri Mikael Koillinen.

Rikokseen syyllistynyt kansanedustaja voidaan hänen mukaansa erottaa, jos päätöstä kannattaa äänestyksessä vähintään kaksi kolmasosaa kansanedustajista.

Vornanen sanoi maanantaina julkaisemassaan tiedotteessa, että aikoo itse pyytää eroa, jos kaksi kolmasosaa kansanedustajista vaatii hänen eroaan.

PROFESSORI Raunio pitää tärkeänä, että Vornasen tilanteesta käydään keskustelua.

- Toivon, että kansanedustajat tai puolueet ottaisivat kantaa ja ilmaisisivat myös perustellun kannan, minkä takia Vornanen joko saisi tai ei saisi jatkaa kansanedustajana.

Eduskuntaryhmistä ennakoidaan, että asia nousee ryhmäkokouksissa esiin syksyllä.

- Kyllä se on sellainen asia, joka ihmisiä varmaan puhututtaa, sanoo perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.

Vornanen on entinen perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsen. Onko Mäkelällä näkemystä siitä, voiko Vornanen jatkaa edustajana?

- Se on sellainen asia, jonka eduskunta arvioi, jos joku edustaja siitä aloitteen tekee, että ei voisi jatkaa, Mäkelä vastaa.

Esimerkiksi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo, että on vaikea nähdä Vornasen jatkavan edustajan toimessaan vaalikauden loppuun.

- Vornasen teko, ammuskelu julkisella paikalla, on tuomittava, hän viestittää STT:lle.

Tytti Tuppuraisen mukaan on vaikea nähdä Vornasen jatkavan edustajan toimessaan vaalikauden loppuun.

VORNANEN erotettiin perussuomalaisista keväällä 2024. Hän ilmoitti kuitenkin tänä keväänä haluavansa puolueen ehdokkaaksi seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Mäkelä sanoo, ettei tiedä puolueessa olevan käynnissä minkäänlaisia paluukeskusteluja.

- Hän on itse käynyt tällaista keskustelua julkisuudessa kyllä, mutta että meidän puolelta olisi siihen mitään vastakaikua, niin sellaisesta en ole tietoinen.

Perussuomalaisten johdosta puoluesihteeri Harri Vuorenpää ei vastannut keskiviikkona puhelimeen. Vastaajan mukaan hän ei ole työasioissa tavoitettavissa.

STT/Saila Kiuttu