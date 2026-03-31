Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

31.3.2026 07:33 ・ Päivitetty: 31.3.2026 08:06

Vornasen tuomio jää voimaan – hovi ei antanut valituslupaa

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA
Kansanedustaja Timo Vornanen.

Helsingin hovioikeus ei myöntänyt kansanedustaja Timo Vornaselle (tv.) valituslupaa liittyen Helsingin keskustassa huhtikuussa 2024 tapahtuneeseen ampumiseen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hovioikeuden tänään antama ratkaisu tarkoittaa, että käräjäoikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin käräjäoikeus oli viime joulukuussa tuominnut Vornasen kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Kyse oli tapahtumista helsinkiläisbaari Ihkussa ja sen edustalla. Käräjäoikeuden mukaan Vornanen syyllistyi muun muassa pahoinpitelyyn ja kahteen laittomaan uhkaukseen.

– Hovioikeuden päätös oli minulle suuri yllätys ja pettymys. Minun ja juristini mielestä hovioikeudelle esittämäni jatkokäsittelylupahakemukseni oli hyvin perusteltu, Vornanen itse kirjoittaa Facebook-sivuillaan.

Hän kertoo harkitsevansa asian viemistä korkeimpaan oikeuteen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU