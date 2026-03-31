Politiikka
31.3.2026 07:33 ・ Päivitetty: 31.3.2026 08:06
Vornasen tuomio jää voimaan – hovi ei antanut valituslupaa
Helsingin hovioikeus ei myöntänyt kansanedustaja Timo Vornaselle (tv.) valituslupaa liittyen Helsingin keskustassa huhtikuussa 2024 tapahtuneeseen ampumiseen.
Hovioikeuden tänään antama ratkaisu tarkoittaa, että käräjäoikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin käräjäoikeus oli viime joulukuussa tuominnut Vornasen kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen.
Kyse oli tapahtumista helsinkiläisbaari Ihkussa ja sen edustalla. Käräjäoikeuden mukaan Vornanen syyllistyi muun muassa pahoinpitelyyn ja kahteen laittomaan uhkaukseen.
– Hovioikeuden päätös oli minulle suuri yllätys ja pettymys. Minun ja juristini mielestä hovioikeudelle esittämäni jatkokäsittelylupahakemukseni oli hyvin perusteltu, Vornanen itse kirjoittaa Facebook-sivuillaan.
Hän kertoo harkitsevansa asian viemistä korkeimpaan oikeuteen.
